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台慶劇《新聞女王》昨晚首播，首集已經出現翻巴士的大型事故場面，而文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）兩大主播在SNK新聞台的鬥爭，第一集已經火藥味十足，文慧心為「搶人才」，不惜在直播前20秒要脅上司飛哥（鄧智堅飾），劇情節奏可算幾明快。

由於以往劇集都甚少涉及到新聞主播的題材，今次《新聞女王》難得以電視新聞台為背景的劇集，吸引到連有線新聞部的主播們都一齊收看，男主播陳書君IG分享一張照片，相中至少兩男兩女新聞部的同事正在圍爐收看《新聞女王》，其中一名是有線財經主播鍾卓恆，大家似乎都相當支持。

劇中有不少情節都令人感到不合邏輯，例如唐芷瑤（陳曉華飾）竟為了車Cam片段而刑事毀壞打爛貨Van的車窗盜取，完全犯法兼不合情理，不過事件未完結，一切仍然有待劇情發展。而兩位前新聞主播麥詩敏和姚雋彥就分別分享自己的「觀後感」，兩人不約而同暗嘲劇集離地不合情理。麥詩敏提出三點現實不可能發生的三點，「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司，好似誇咗！」、「咁急嘅LIVE有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環！」。至於姚雋彥留言說：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋！做Live都有稿讀，Add Lip兩句講埋鋪毛（Promote）就收工，呢份工真係易做。」

不少網友都將《新聞女王》跟2013年播出的劇集《導火新聞線》及近日上映的電影《白日之下》作比較，均認為《新聞女王》較為「離地」，而且著重的是主播之間的鬥爭而不是新聞從業員。而網友們對《新聞女王》有彈有讚，「套劇有張力。第一集已經好多嘢睇。李施嬅甚少呢種角色，但係表現極好，好有型。佘詩曼有台型。馬國明一般般唔似主播。」、「有氣勢，第一集已精彩，埸面真實迫真，情節緊湊，俊馬俏佘互鬥精彩，2個斯文主角大演鬥戲，不愧視帝視后，繼續追看」、「記者比消防救護警察早到現場？」、「節奏慢，無個種新聞緊凑性，場面太唔真實，這方便韓劇係優勝，待進步，阿佘暫時嘅演出，在報新聞時這段，我覺得又係慢，逐句斷開，第一集仲係好散，希望後面會更好！」等等。











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