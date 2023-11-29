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27日是視后李佳芯（Ali）的41歲生日，TVB官方社交平台出po祝Ali生日快樂。帖文寫道：「11.27 Ali生日快樂！原來今年仲係Ali喺TVB 10周年，以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦！Happy Birthday！」

不少網友都留言祝賀李佳芯生日快樂，不過帖文的其中一句「以後繼續拍多啲好睇嘅劇集」，就引起網友回應：「觀眾同fans一直等緊貴公司開劇畀Ali…咁請問仲要等多幾耐呢」、「呢句說話最啱聽呀公司，希望唔洗令觀眾們等太耐啦」、「我地好期待Ali既新劇㗎！希望快啲有好消息啦」、「幾時可以睇到Ali新劇」、「快啲開劇畀Ali啦唔該」、「咁耐冇Ali戲，好難接受」、「撐你撐到下世紀！」

Ali近年來拍劇量大減，自去年主演《有種好男人》後都未有主演劇播出，今年僅獲派主持節目《身體最誠實》及《日本18種住法》。被指投閒置散的Ali，早前參加TVB台慶，在內地播映的短片中更慘被打格，不少粉絲都為她抱不平。

而高層樂易玲在受訪時更直言Ali仍有很長合約：「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾下偈、食下飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我地唔會嘥咗佢。」







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