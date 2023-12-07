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李克勤剛完成4場美國巡迴演唱會，趕到12月6日生日前回港，生日正日可以跟家人一同度過，至於今年的生日願望，克勤笑言：「願望最好不要公開，免得唔靈驗啦，哈哈！我只可以講，2023年係好感恩一年，無論工作健康，所有都順順利利，非常充實同開心。多謝各方好友的祝福。」

兩星期巡迴大西洋城、拉斯加斯及RENO三地，期間克勤也有少少時間留於美國休息，感恩節於美國度過。克勤謂2023年對他來說，非常值得感恩的一年，「可能係我成世人飛得最多一年，工作係幾乎冇停，每個月最少都要飛5、6次，不停都係巡唱、商演。香港成功完成咗紅館啦，巡咗去澳門、新加坡等等，今次又順利完成美國4場演出。之後會再巡去邊，明年再講啦，聖誕節我準備送自己一份聖誕大禮，就係咩都唔做，休息一下，同屋企人一齊去旅行玩。」

今次美國飛兩星期，克勤連洗衣機也帶在身邊，「係一個小型洗衣機，洗貼身或者衛衣都可以勝任，咁就唔使底衫都帶十件咁煩囉，減輕個行李，不過今次我都有蝦碌，就係唔記美國電壓同香港唔一樣，帶咗個洗衣機去之後，先發現用唔到，最後為咗個洗衣機我再撲咗個變壓器，哈哈。」

是次美國的四場演唱會都反應非常熱烈，據知他每到之處都有歌迷為他準備利是，「真心多謝當地歌迷朋友，其實多年來我去到邊，無論咩日子，都一定有歌迷畀利是我，我覺得自己真係一個好幸運嘅人。今次仲有一啲朋友，利是封都廢事入，就咁就一百蚊美金派埋嚟添，好鬼誇張，我喺台上面都有一刻閃過，現金收唔收？最後都係開心接受啦！利是呢啲嘢，老人家教落千祈唔好唔收，推走『利是』係唔吉利㗎！所以我要學識大家送來的祝福，都一定要開心接受，非常多謝大家，利是都係照舊，全部都係捐去兩個仔助學基金咁啦！」

克勤表示休息日抽空到拉斯維加斯打哥爾夫球，遇上香港第一陳芷澄(Tiffany )，「大家一齊打波，又食咗飯，好開心，另外有去睇U2喺Sphere個騷，佢係似太空館放大一百倍，但視覺效果同設計，真係令你歎為觀止。應該算係我人生睇過，最震憾同最高視覺享受嘅騷，大家如果有機會去，真係要撲張飛入場感受下，唔好錯過。」







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