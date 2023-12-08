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網上騙案越來越多，警方在本月6日公布，有騙徒利假冒堪輿學家麥玲玲行騙，利用她的名氣增加可信性，聲稱可以提供投資貼士，呼籲巿民小心。麥玲玲親接受無線新聞部訪問，親解全部都是假的，叫大家不要相信。

無線新聞報道報道有關騙案。（網上截圖）

麥玲玲接受無線新聞訪問澄清。（網上截圖）

據警方透露，發現一個「尚高線上俱樂部G18」WhatsApp投資貼士群組，騙徒在群組內聲稱邀請到麥玲玲提供風水知識，有助投資獲利。之後有一個稱為麥玲玲的用戶加入群組，提供了龍年運程。據消息指，警方在一星期內已經接到超過142宗網上投資騙案，總共損失逾8,000萬元。

騙徒借用麥玲玲名氣行騙。（網上截圖）

麥玲玲表示年初已經有人利用她的名行騙，「有啲仲話計到嘅，去到幾多位，大約幾多錢可以入貨，真係唔好相信，我係一個阿婆，我投資係好保守，呢啲必定係假嘅。」今次騙案幾可亂真，群組內該帳戶頭像顯示用了麥玲玲的照片，而其他用戶在群組內，跟這個「麥玲玲」甚至有互動對答。警方話全部係同黨，以這些技倆增加騙局可信性。

麥玲玲近年被人多次利用名氣，本年7月時，她與郭晉安在旺角被貼大字報，二人曾經現身內地某個樓盤商演活動，結果樓盤爛尾，不少香港北上置業的「準業主」血本無歸。她事後曾發表聲明，稱並非該樓盤的代言人，只是在2018年受邀出席有關活動。她活躍於堪輿界多年，加上她亦有拍電視台的風水節目、以及跟多位藝人十分熟略，所以她的人氣甚為高企。近年，開始在內地發展，加上她努力用心經營，單是微博帳戶粉絲追蹤人數越來越多，現時已經有接近1500萬粉絲。年初的時候，已經被發現她的粉絲人數比汪明荃更高。







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