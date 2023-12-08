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無線台慶劇《新聞女王》 6 日晚一集，方太（龔慈恩飾）展示比 Man 姐（佘詩曼飾）還要強勁的 「超級氣場」。親自殺回SNK處理性騷擾風波的方太，當聽到飛爺（鄧智堅飾） 懶醒指已就事件「白紙黑字」向員工落封口令時，方太先扮和顏悅色謂：「飛仔呀，我哋做新聞㗎可？！」之後即扯火：「George（佐治，馬國明飾）同阿 Man 係咪身有屎我唔理，大不了炒咗佢哋！你依家係以公司嘅名義叫員工收聲，仲要 白紙黑字？！我哋仲有冇公信力？」更邊說邊連拍兩次枱，嚇到飛爺口震震欲以 「大意」抵賴，咬住唔放的方太一句 ko：「你係想卸責！」

雖然場口對白又長又多，但完全未有難到演戲經驗豐富的龔姐，她透露場口一 take 搞掂：「唔同角度都take 咗一個 take，難度在於拍正面同反面時點樣令到啲動作連到戲，呢個要靠好小心咁記住。」問到拍枱發火有否嚇怕堅叔，龔姐笑言：「堅叔梗係冇畀我嚇親啦，你哋依家見到嘅堅叔，係佢演得好、人物嚟架咋。其實我聽佢啲學生講， 其實佢上堂好有威嚴㗎！」接著更搞笑澄清：「唔好淨係記得我鬧人先得架，我以前都做過唔少柔弱角色㗎！」

昨晚方太與家妍（李施嬅飾）一席話亦字字珠璣，她以精警的政治論遊說家妍成為SNK 第三把交椅：「政治唔係為咗鬥爭，係為咗和平。如果兩個人捉一盤棋， 只會有鬥爭，但有第三個人，就會有政治。」方太的政治論在內地首播後火速在香港及內地引發迴響，網民將相關金句截屏上載互聯網：「方太把辦公室政治玩得明明白白」、「方太真的是充滿了大智慧」、「跟著新聞女王真的是能學到好多知識」。

7 日方太將再度發功，以「手袋論」勸已升為高層的Man 姐放寬心胸，其中以舊款手袋比喻飛爺一段，龔姐的肢體動作配以對白更是讓人動容： 「我都知佢甩甩漏漏，但有時用袋唔係講實用，而係講情懷。」龔姐受訪時坦言為場口做足功課：「因為我講到每個員工時、會因應每個人畀我嘅感覺、喺態度上有少少差別。」







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