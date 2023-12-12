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MIRROR成員Edan（呂爵安）平時主要活躍於IG和FaceBook兩個社交平台，不過日前突然就在新社交平台Threads分享感受，惹來外間揣測，因被踢爆有留意港產AV女優素海霖（Erena）IG的限時動態，所以轉「地盤」玩。不料，遇著KOL取笑，發文：「鏡仔進場，大家可以另覓新淨土了」。面對別人抨擊，Edan此刻都好好EQ留言。

（網上截圖）

Edan已經不止一次，被發現在一些性感靚女的IG留下蹤跡，日前，他再被發現去睇AV女優素海霖（Erena）IG限時動態，之後他嘗試開發其他社交平台。他先在新平台跟眾粉絲打招呼「試水溫」，之後再出帖文表示很多都能在這個平台暢所欲言，可以亂說一通，「我還是不能說甚麼就說甚麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞，但我今天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享甚麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了嗎？」

Edan不怕被狙擊。（晴報圖片）

Edan與沈殷怡的親熱戲成話題。（網上截圖）

不料，引來KOL開帖文表示有MIRROR成員「進場」，大家要另覓新淨土。MIRROR出道以來，有好多鏡粉之外，亦有不少Haters，Edan就勇於留言：「Sorry。」還加一個苦臉公仔符號。之後他更轉發了該KOL的帖文，之後再發表長文：「我真係亂up mode㗎: 好老實講外界／鏡圈外好多時都會驚咗or negative feelings towards鏡仔／鏡粉／鏡仔粉，大家可以選擇唔理dun give a _，個哩個都係一個客觀事實 所以可能有時我哋都要反思下點解會咁同點樣盡量唔好俾到啲唔好嘅印象其他人（禾甘real duck ng duck？）」

睇靚女，都係人之常情。（IG）

後援會成立。（IG）

Edan似乎又怕再得罪人，所以再發另一個帖文，再嘗試解釋：「唉唷大家好似get唔到我意思，為免大家誤會我講清楚少少， 我意思係我哋令人有唔好嘅感覺，肯定係有原因的（唔計haters，haters就試但啦）。」然後下刪很多字，表示就算有人討厭自己，就必定要再做得更好，使人改觀。至於自己的「爵屎」（粉絲名稱），可能令人印象覺得不禮貌，以及爵屎間的爭執，他自己亦不想見到，他不忘叮囑大家，要互相尊重。另外，之前Edan Fans Club之前出現爭執最後要解散，但他在IG的寫交動態有新帖，即將會成立「呂爵安國際後援會」，以配合他未來海外發展計劃。

「唉唷大家好似get唔到我意思，為免大家誤會我講清楚少少，我意思係我哋令人有唔好嘅感覺，肯定係有原因的（唔計haters，haters就試但啦）

嗰個人可能係我，可能係你，亦都可能唔關你／我事 例如可能我表演水準未夠好／唱歌走音／演戲未夠叻／咬字未夠好，咁就會令人有一個印象喺到。 而我要做嘅就係下次做好啲而希望大家會見到。 如果我心態永遠只係「你唔鐘意就算囉bye，你一定係hater。」咁我永遠都唔會可以做得更好，令人改觀。

再直接啲舉個例子就係，我前排solo concert完咗之後merchandise嘅同事同我講：「你啲fans真系好冇禮貌。」 冇禮貌嘅未必係睇緊哩篇文嘅你，但當有其他人係咁嘅時候，人哋對「爵屎」嘅印象就會變成冇禮貌。

又例如前排我fansclub要重組，我見到好多又起底又嘈交又咩有個mma group大家係咁不斷互相惡意攻擊。甚至最後5強其中一隊候選人托同事送禮物俾我又被扭曲成「賄賂」定唔知咩。 哩啲所有一切都係我最唔想見到嘅嘢，點解要咁呢？

所以可能只要大家都做好少少，互相提點，互相尊重，有禮貌地去表達觀點可能大家對我哋嘅印象都會好啲」







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