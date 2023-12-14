加入最愛專欄 收藏文章

周海媚日前（11日）突然傳出死訊，12日周海媚工作室證實其死訊，終年57歲。周海媚1985年參選港姐後落選，簽約TVB後備受力捧，於80、90年代成為一線當紅花旦。周海媚幾乎一出道已經擔大旗，形象百變嘅佢美貌宜古宜今，佢扮演嘅多個角色都成為經典中嘅經典。

以下係周海媚曾飾演嘅8大經典角色，每個都獨當一面，令觀眾留下深刻印象。

1989年《回到未嫁時》楊八妹

周海媚89年同黎明（Leon）合作拍科幻穿越愛情喜劇《回到未嫁時》時，探索現代人對愛情和婚姻的看法。當時傳出同年同月生日嘅二人因拍劇日久生情而擦出愛火花，更傳呂良偉因此而與黎明大打出手。

1994年《倚天屠龍記》周芷若

周海媚28歲時演台灣電視劇《倚天屠龍記》周芷若，無論樣貌、裝扮、表情、眼神、性格同舉止都相當接近小說嘅周芷若，更獲金庸先生嘅肯定，被喻為史上「最美周芷若」。

1995年《情濃大地》劉亞彩

故事主要講述童養媳亞彩在封建制度的農村社會裡，坎坷一生的命運，相愛卻不能愛。劉亞彩（周海媚 飾）因父母染上瘟疫而逝自幼便被賣給大地主關學儒（關海山 飾）四子為童養媳，她受盡欺淩，唯一慶幸的是，遇上了關家的次子天蔭（張兆輝 飾）。後來，學儒四子不幸夭折，天蔭母親為拆散二人，逼亞彩和方樹根（羅嘉良 飾）結成夫婦。亞彩仍苦心經營婚姻，使夫婦彼此之間的關係得以改善，但後來又遇天災與受到奸人所害，一生波折重重……

《情濃大地》劉亞彩

1997年《大鬧廣昌隆》小芙蓉

《大鬧廣昌隆》由周海媚和林家棟主演的，周海媚於劇中飾演長期寄居於紙扇內的女鬼「小芙蓉」，在機緣巧合的情況下被林家棟釋放到人間。周海媚於劇中可愛又清純，憑「小芙蓉」一角爆紅，成為當年無數男觀眾的夢中情人，更成為經典女鬼角色之一。

2009年《學警狙擊》 程若芯

周海媚回巢TVB與「Laughing哥」合作拍《學警狙擊》。劇中與苗僑偉為一對，仲有「Laughing哥」謝天華、吳卓羲等演員合作，芯姐剛柔並重角色令人難忘，呢次亦係佢罕有出演警匪劇。

2009年《蔡鍔與小鳳仙》小鳳仙

周海媚與劉松仁於《蔡鍔與小鳳仙》中飾演情侶，周海媚一身旗袍造型女人味十足，非常有氣質，延續12年前《大鬧廣昌隆》「小芙蓉」經典味道，有過之而無不及的韻味。

2014年《武媚娘傳奇》楊淑妃

周海媚挑戰宮廷劇參演內地劇集《武媚娘傳奇》，其中飾演「楊淑妃」一角，此劇和范冰冰、張鈞甯、李治廷交手。周海媚為劇集豁出去，罕有以性感造型上陣，大騷豐滿身材。

2019年《倚天屠龍記》滅絕師太

周海媚因在《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角而爆紅，25年後再次參演金庸劇集《倚天屠龍記》就擔演奸角滅絕師太。脫去了昔日甜美可人形象，迎來更老練成熟的演技，成就另一個代表作。佢亦冇依戀昔日主角光環，表示：「這角色很氣派，當然不可能再演周芷若了。」







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱