加入最愛專欄 收藏文章

周海媚工作室前日證實周海媚已於12月11日離世，噩耗一出，圈中不少藝人發文悼念，可見海味人緣極佳。曾經和周海媚合作過《倚天屠龍記》的馬景濤以「你的無忌哥哥和寒星」為下款，發親筆信悼念追憶周海媚。

馬景濤得知消息後寫下親筆信，內容如下：「沒想到是這樣的情景再相會，生生世世彷彿是昨天，追憶《倚天屠龍記》三十周年的今夜，北京初雪，前塵往事時移事往，伊人玉隕，永遠的芷若，永遠永遠都忘不了，海媚我們永遠愛妳，永遠聽起來感覺特別的遙遠……生生世世彷彿是昨天……妳的無忌哥哥和寒星 敬悼」

經典。（微博圖片）

馬景濤和周海媚在1994年播出的劇集《倚天屠龍記》中分別飾演張無忌和周芷若，兩人的合作也成為無數金庸迷心中的經典組合，更令二人紅遍中港台。在《倚天屠龍記》之後，馬景濤和周海媚在1996年再度合作了電視劇集《今生今世》，馬景濤飾演男主角葉寒星，周海媚飾演女主角田曉晴。因此，馬景濤以「你的無忌哥哥和寒星」作為下款，表達他對周海媚的思念之情。

無線為悼念周海媚逝世，下周一(18日)晚上9時30分J2作出節目調動，特別安排播映周海媚經典之作《大鬧廣昌隆》。是次為無線第4次播出《大鬧廣昌隆》，之前2次重播都引到不少劇迷再度「追劇」，劇情吸引。周海媚於《大鬧廣昌隆》戲中飾演女鬼小芙蓉一角，認識廣昌隆夥計許大廣，引發出一段悽怨的人鬼戀情故事，情節感人，劇集配以由梅艷芳主唱主題曲《抱緊眼前人》，深深感動廣大觀眾，該劇亦創出驕人收視成績。

另一方面，民間就有人自製靈堂「悼念」海味引發爭議。有內地網民Post出海味遺照以及被鮮花環繞的紅色棺木，長明燈點在遺像旁邊，棺木前方還有心形鮮花，靈堂大廳的大屏幕滾動播放周海媚生前演繹的經典角色，一度被以為係海味嘅正式喪禮。發文者後來被確認係資深殯葬從業員，但之前都post過一模一樣嘅靈堂照。及後製作者承認短片係假，解釋自己只係一名80後海味粉絲，因為太感觸了無以言表，制作鮮花懷念，令大家誤解希望見諒。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱