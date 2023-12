加入最愛專欄 收藏文章

吳千語跟「百億富三代」男友施伯雄拍拖多年,近來激罕高調放閃,而兩人已在12月16日舉辦證婚儀式,二人正式婚禮將於明年舉辦。

吳千語及施伯雄向大家發布喜訊:「致所有關愛吳千語及施伯雄的親朋好友:我們攜手欣喜公佈一則喜訊!我們於12月16日在雙方親友見證下完成證婚儀式,而正式婚禮將於明年舉行。新階段的開始,有著無限美好可能等待著我們共同探索。我們無比期待這段新的旅程,準備好迎接一生中最幸福的時刻。再次感謝大家的關心與祝福,祝願每一個心中有愛的人都幸福美滿,平安快樂! 吳千語及施伯雄敬上」

而吳千語今日亦在IG甫相分享喜悅,「Forever is you. Now onto planning the wedding.」

兩人在12月16日舉辦證婚儀式,跟隨傳統分別穿上中式禮服及西式禮服。當中吳千語棄穿傳統的中式裙褂,穿上中國風的大紅色連身長裙,雙手和頸項都掛上龍鳳鈪等金器,至於施伯雄同樣是中式禮服,一對新人拉起囍球將施伯雄爺爺及爸爸施子清一家人連繫一起。

至於下午的證婚儀式轉為西式婚禮風,吳千語穿上超低胸簡約白色婚妙,手執馬蹄蘭花作為花球,跟穿上西裝禮服的施伯雄一齊接受朋友們的祝福。











