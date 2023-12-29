加入最愛專欄 收藏文章

美國網站「TC Candler」每年均選出「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）、「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）排行榜，今屆官方名單在香港時間昨午公布。當中MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江熚生（AK）及呂爵安（Edan）如上年一樣都有上榜，而姜濤則由去年第5名晉升到第3名，排名高過型男碧咸（第68位）、Jungkook@BTS（第16位）、V@BTS（第10位）及車銀優（第56位）等男星。

今年「全球百大型男」冠軍由《旺卡》男主角Timothée Chalamet奪得，而上年嘅冠軍「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）今年屈居第二，而第3名則是MIRROR的人氣王姜濤。至於AK就排第18位（去年排第32位）、Anson Lo排第39位（去年排第16位），而Edan則比起去年升了一位，排第72位。而到韓國發展的黃旭熙（Lucas）則佔第85位。

至於「全球百大美女」方面，冠軍由韓國女團MOMOLAND成員Nancy獲得，至於亞軍是俄羅斯網紅Dasha Taran、季軍是南韓女團TWICE成員SANA。而100名美女中，當中只得一位香港女藝人上榜，蔚雨芯打入第68位，不少網友直指離奇。

根據TC Candler的官方YouTube頻道影片所述，大會稱由1990年起，每年選出「百大美女之首」；自2010年起則以影片方式公布每年「全球百大俊男美女」名單，至2018年開始公布「提名名單」。但由於大會從未提及「百大」實際提名數字，因此有輿論質疑選舉欠缺說服力。

而根據TC Candler公布的選舉規則，主要有兩大方法提名偶像入圍「百大」提名。第一種方法是在官方YouTube同Instagram提名，但難保成功入圍；另一種方法是Patreon「課金」制度，每月付費25元至80元不等訂閱官方Patreon，便可擁有相對數目的提名名額，每個月畀HKD25，粉絲就可以提名一位，每年上限36次投票機會；每個月畀HKD40或80，粉絲可以提名兩位心水型男，兼每年有上限60或120次投票機會。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱