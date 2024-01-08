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薛凱琪（Fiona）出道初樣子甜美，加上燦爛笑容，經常有人讚她可愛。近年，她移居到北京，專注在內地發展。參加過內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》、《無限超越班》等之後，就變成人氣急升。她經常在社交平台分享近照，但懷疑過度使用濾鏡，曾經被指與范冰冰撞樣。經常被批評樣子的她，難得有自己的堅持，近日，再有新相似乎走火入魔，完全變了另一個人。

有震撼感覺。（IG）

初出道時，樣子甜美。（網上截圖）

專注在內地發展的薛凱琪，將重心放在當地，直情簽約內地經理人公司，拍了幾個綜藝節目之後，就吸納好多粉絲。當她在社交平台貼出照片的時候，都有好多人留言：「姐姐好靚」。不過，似乎兩地粉絲的口味有不同，來自香港的薛凱琪，初出度的時候走「甜美小公主」風，但去內地之外經常Po的照片，懷疑使用鏡頭濾鏡，有時重手了，眼睛比以前更大，而且嘴唇更變得豐厚，樣貌都變得陌生。有段時間，曾經被指外貌與內地紅星范冰冰撞樣。都不止一次，有網民留言勸她別過度使用濾鏡。

在內地拍綜藝節目時，外貌大不同。（網上截圖）

她把長髮剪短。（IG）

近日，薛凱琪再次貼出照片，今次就表示去剪頭髮，決定要把長髮剪短一點點。在鏡頭面前，今次她的樣子變化得更大，驟眼看去覺得對方是「貌似薛凱琪」的人。眾多網民留言中，都不少人講真話，「睇完第2張，忍唔住unfollow咗，bye」、「幾時變返香港人。。。其實你唔p靚好多」、「太重妝拿對眼，變得老左」、「I miss the Fiona when I was in university（我掛念仍在大學時的薛凱琪）」、「而家有時都唔認得佢」、「變咗上面嗰種唔p唔安落風格好多年了」、「越嚟越唔似自己」。

這段時間，薛凱琪除了樣貌有不同之外，就連身材都可以「再度進化」，早幾個月，她出席內地一個音樂典禮，穿了黑色吊帶裙的她狂影沙龍，更拍下花絮短片。身材一向平平無奇的她，突然有「睇頭」，上圍也變得有震撼。







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