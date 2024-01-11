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Tyson Yoshi一向都「火爆」敢言，遇事唔會啞忍，之前佢曾經因為喺健身室被偷拍出post；又試過因為女友被偷拍挺身護花，唔少人都大讚佢真男人；今日佢再次因為自己被偷拍喺社交平台「洩憤」。

Tyson Yoshi今日下午時Post出一個黑底白字嘅限時動態，表示：「要影咪直接講囉，又要喺度偷拍，明顯到。」隨後佢再post出一個青年嘅大頭，對方手持電話，Tyson Yoshi為佢雙眼「打格」，相信就係Tyson Yoshi認為嘅偷拍者，Tyson Yoshi留言：「冇錯，畀人偷影係唔好受，你明啦依家？」唔少網民今次都唔撐Tyson，留言：「可能zoom最遠影後面啲嘢唔係影佢，不過就算影佢咁又點？」、「人哋係咪偷影佢就未知，佢就真係偷影人啦。」

其實Tyson Yoshi唔係第一次因為偷拍問題出聲，不過今次同上次個「層面」就完全唔同。上年4月佢於社交平台表示女友Christy被兩名男子偷拍，更報警求助，大鬧對方「死變態」。Tyson Yoshi最終指對方行為唔足以構成「窺淫罪」。警方檢查過手機後，確認這位遊客並沒有發放以上任何照片上社交媒體，只能以港鐵附例『滋擾乘客』對這位遊客作出警告。

當時有網民留言問：「原來平時見到你唔可以影你㗎？」Tyson Yoshi回覆：「佢係偷影her ass（她的屁股）。」唔少人鬧爆偷拍行為可恥，力撐Tyson Yoshi護花man爆，稱︰「好英勇呀」、「有眼不識Tyson（泰山）」、「Tyson Yoshi係真男人！抵讚」。







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