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姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）屢傳不和，就連他們的粉絲都一向敵對。近日有傳即將於下星期開演唱會，姜濤和盧瀚霆會罕有再同台合作，惹來兩邊粉絲不滿，企圖以「棄騷」來威脅主辦方停止這項表演。粉絲更在網上開始罵戰，言詞刻薄稱盧瀚霆為「菠蘿雞」。

姜濤和盧瀚霆在團體合照少有並排在一起。（大會提供）

姜濤和盧瀚霆每日都為MIRROR於下星期開鑼的演唱會積極排練，這是兩年前演唱會發生屏幕跌下壓傷李啟言的事故後，再合體舉行演唱會，應該鏡粉們都十分期待。但自傳出姜濤和盧瀚霆在演唱會上其中一個環節合唱後，由於兩邊粉絲不願偶像被對家爬頭搶人氣已經不和，所以今次姜糖（姜濤粉絲）和神徒（盧瀚霆粉絲）激烈反對，網上掀起罵戰。

《MIRROR time》早前在澳洲拍攝。（IG）

姜濤粉絲的批評。（網上截圖）

有粉絲在網上發起「反姜神合作大行動」，以罷睇演唱會企圖向主辦方MakerVille施壓，煞停這次合作。姜糖（姜濤粉絲）就出帖文，大字標題寫明「不要姜神」，更稱盧瀚霆為菠蘿雞，「呢幾日有傳姜admin同菠蘿雞會喺MIRROR世巡演唱會將同台合作!我哋姜admin四連取得叱咤我最喜愛的歌曲，人氣根本就唔可以同隊裡面嘅成員相提並論! 真心唔建議公司今次安排最鍾意靠黐嘅菠蘿雞同佢合作。」

姜濤和盧瀚霆人氣愈來愈高，粉絲就愈多罵戰。（資料圖片）

亦有神徒發長文這個安排是「自討苦吃」，覺得買演唱會飛看著自己心愛的偶像被羞辱，覺得這個合作不會為盧瀚霆帶來好處，公司有心消費偶像，「12個人可以有729種不同的組合，為甚麼偏偏要選擇令大家都不開心的這種？我希望Anson Lo和這位隊員能保持安全距離。」

姜濤和盧瀚霆當年影相好有愛。（網上截圖）

兩邊人炒得鬧哄哄，姜濤和盧瀚霆則未有任何反應安撫粉絲，盧瀚霆剛推出個人歌曲，所以在IG限時動態仍然努力為新歌宣傳。MIRROR的經理人黃慧君（人稱花姐）在IG表演輕鬆睇綵排，一條片段內影著自己的腳隨音樂搖動，背景音樂聽到MIRROR在唱歌，另一張相就影到T字形舞台，她寫道，「明天繼續開心劇透」。

另外，同樣有綵排的江熚生（AK）日前貼出全黑圖，昨晚（9日）就則出一張咳藥水照片寫道，「仲有6日咪玩嘢呀」，相信是臨開騷前病倒，自己都心急快點痊癒。







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