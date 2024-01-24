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MIRROR正在亞博舉行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》演唱會，日前（21日）為呂爵安（Edan）生日正日場，除了吸引大量鏡粉及「爵屎」入場外，MIRROR副隊長江熚生（AK）哥哥Ambrose亦有到場欣賞演唱會，不過當日發布的IG Story就辣㷫盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲「神徒」，令他急急刪除該Story。

當日Ambrose到場為弟弟AK打氣，留言：「GOOD SHOW」。及後轉發好友的IG Story，片中可見Anson Lo 穿著閃爆馬甲Solo表演，大騷肌肉。友人在IG Story以「馮素波」來稱呼，而Ambrose則轉發並留言：「真係好似海賊王入面嘅鑽石人！」似乎是指日本動漫《海賊王》中白鬍子海賊團的第三隊隊長Diamond Jozu。Ambrose的IG Story一出，即惹起一眾「神徒」不滿，直斥他不懂尊重人及無禮貌。隨後Ambrose亦刪除該IG Story。

Anson Lo 穿著閃爆馬甲Solo表演，大騷肌肉。

而除了Anson Lo外，Ambrose另一個IG Story，引起Edan粉絲「爵屎」質疑他取笑Edan。該IG Story是Edan擔任演唱會彩蛋環節的片段，當時他分享了一個有關拍電影前，小朋友媽媽患癌症的故事。正職為保險顧問的Ambrose，轉發友人拍的片段，留言：「尋日聽完呢個彩蛋，心諗佢係咪想寫保險，不過真心好感動。」。

Ambrose日前就在IG Story針對兩個IG Story作出澄清及道歉，「係時候到我公開解畫啦。首先澄清第一樣嘢，本人對AL就冇任何惡意，真心欣賞佢嘅表演表現，真係精彩的。其次鑽石人在我心目中係一個非常正面嘅角色，佢忠心而且堅強，相信有睇過海賊王頂上之戰都會明白。再深一層嘅解說，每一粒鑽石都係獨一無二嘅存在，代表住純潔同堅硬。第三因為牽涉到另一位娛樂圈嘅前輩，所以最後都係決定DEL POST會比較適合。」

他亦有表示自己沒有取笑Edan：「另一方面，首先再次澄清，本人對EDAN 十分欣賞，絕對沒有半點恥笑之情。其次岩布仙尼係佢自己講的，我更沒有取笑成份。『保險』二字對我而言，除咗係我嘅職業之外，喺我眼中都係愛與責任，我絕對唔認為呢一樣嘢係個貶義！而佢面對緊嘅嗰種無法控制無法改變的無力感，係我經常需要面對嘅一個唔好受嘅情緒。所以昨晚係現場的我，真係好感觸有好深感受，我好有共鳴感。我都忍唔流咗一滴眼淚。所以如果有任何誤會，誠心抱歉。」

Ambrose指自己亦當MIRROR成員是朋友，「最後成件事，我想講少少感受。我睇住佢哋12個由參賽，都上我屋企傾點樣去比賽，再去到出去開SHOW，再去到之後大家曾經成為PARTNER。佢哋嘅高低起跌，我都喺身邊。其實對我嚟講佢哋全部都係我嘅朋友，所以我更加唔會對佢哋有惡意。我明白當中係有一點誤會，或者我表達都未夠好，呢一樣嘢我都會引以為戒。而且我都明白好多粉絲其實佢真係好愛佢地嘅偶像，多謝你哋嘅支持，佢哋先至可以繼續走落去。其實我公開得我個帳戶，我有一直講咁多時事評論嘅事情，其實就係想鼓吹一個更加開放嘅討論空間。所以大家有任何問題或者幫忙都繼續DM我，希望可以消除大家嘅情緒，令大家都開心返。」







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