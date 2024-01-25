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新聞報道是直播的節目，既然是直播，就不時會有「蝦碌」的場面發生，過往都有不少主播「食螺絲」或者照鏡、食餅、叫錯名等等的情況發生，為網友帶來不少笑料。昨晚廖淑怡因身體不適，狂咳嗽要急急切換畫面的情況發生後，今早再次出現「蝦碌」場面，未知獲得《萬千星輝頒獎典禮》「萬千光輝榮譽大獎」的TVB助理總經理（新聞及資訊）袁志偉會否大感頭痛呢？

事緣今早由周可茵和黎在山兩位女主播負責《香港早晨》的「新聞報道」，周可茵穿上紫色套裝，眼大大明艷照人，非常Sharp醒，而「高妹」黎在山則穿上白色平領上衣，加上蘋果綠色的外套，同樣青春無敵。不過朝早06時直播開始時，黎在山未知是否未瞓醒，頭頂上仍然夾住一個大髮夾未除，就照樣報道新聞，黎在山似乎未有發現，更被網友瘋狂Cap圖狂笑。大家最好奇的是在旁的周可茵，多次跟黎在山眼對眼交流，但仍然未發現？

隨後，黎在山有一段時間「消失」，由周可茵獨擔大旗，後來黎在山除下髮夾後再重返主播枱，不過髮型明顯仍然有夾痕，非常礙眼。其實周可茵和黎在山的「蝦碌」不止一次，去年7月5日，周可茵報新聞期間突然爆笑，感染黎在山，兩人不停失控大笑，被批欠專業。

現年28歲的黎在山畢業於香港科技大學物流管理及工程學系，由於身高達180cm，所以她一度加入樂基兒旗下的模特兒公司，見到她當年個人資料所見，身高180cm的黎在山，三圍數字是84cｍ、64cm、95cm，有不少型格的造型照。直至2018年轉職無綫電視，同年11月底起擔任無綫新聞台主播，由於有模特兒經驗，加上樣貌連同江嘉敏和朱千雪相似，平日笑容甜美，所以深受到觀眾歡迎。







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