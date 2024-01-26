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32歲「十優港姐」麥明詩疑似秘婚，被一名攝影師錯手po出婚照！麥明詩曾被影到與參加無綫《衝上雲霄大選》的飛機師盛勁為蜜遊日本沖繩傳緋聞，二人當時否認戀情。不過上年10月麥明詩出席公開活動時首次認愛，更大談二人有結婚生仔打算。

喺婚嫁界好出名嘅攝影師昨日喺自己社交平台限時動態post出麥明詩嘅相，相中麥明詩着上清雅短袖婚紗，正係安坐被化妝師同髮型師扮靚靚，攝影師打上caption：「今日嘅新娘子。」而麥明詩身後仲坐有佢男朋友盛勁為，喺鏡嘅反映中可以清楚見得到！不過冇耐之後，攝影師已經刪post，得番幾張影住2015年港姐冠軍后冠嘅相，令成件事更加似係錯手爆料，唔係影婚紗廣告咁簡單！

少有「合照」。

麥明詩媽咪接受訪問時被問到係咪昨日嫁女，麥母笑得好開心，不過就叫大家自己問麥明詩，佢唔敢多嘴。佢話唔評論「未來」女婿盛勁為，阿女鍾意就滿意。

麥明詩上年10月出席活動時首度大方認愛，自爆暱稱男友BB，透露疫情造就戀情萌芽，雙方對終身大事有共識，笑言想做「多仔婆」，盼找母親幫手湊孫。其實前年12月麥明詩同盛勁為情侶打扮去北海道旅行，飛機上，麥明詩亦坐在盛勁為旁邊，將頭靠在盛勁為的膊頭，小鳥依人又甜蜜，回港後二人堅稱只是好友。

至2023年二人不時外遊，麥明詩曾先後曬出多張「男友視覺」照。至10月30日出席活動Louisa終給予盛勁為男友「名份」首公開戀情，表示二人早就相識，但在疫情期間對方留港多時才展開戀情。又甜笑指平日以「BB」稱呼對方，又謂二人有傾過結婚問題，笑言盛勁為有4兄弟姐妹會以此作參考，可領取政府鼓勵生育計劃基金高達8萬元值得考慮。到上年12月11日麥明詩生日，雖然男友得半邊面，但係認愛盛勁為後首度於社交平台分享「合照」。







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