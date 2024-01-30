加入最愛專欄 收藏文章

73歲的食神梁文韜（韜韜）3年前亮相好友蔡瀾的網上節目時被發現清減不少，以前的肥嘟嘟臉珠和龐大的身軀都不見了。當時他透露自己以運動及生酮方式成功減肥，由325磅激減130磅至195磅。蔡瀾大讚他在70高齡仍有減肥決心，「你嘅意志力好犀利，好強！」不過在苑瓊丹最近上載的影片可見，韜韜昔日龐大身形似乎再現，巨腩亦回歸。

苑瓊丹早前到訪韜韜主理的酒樓，向內地網民介紹點心。而片尾食神韜韜更現身，又大讚苑瓊丹的普通話講得好好。片中見韜韜身材似乎又再暴脹，不過精神依然好好。

（受訪者提供）

近年韜韜轉型做美食KOL，除了開YouTube Channel介紹飲飲食食外，亦進軍內地社交網，分享美食。去年韜韜曾回覆內地網民，透露：「之前減肥成功，瘦咗，不過最近玩自媒體到處吃，又肥返。」

曾自爆巨肚腰圍達62吋。（受訪者提供）

韜韜曾自爆巨肚腰圍達62吋，當時他只顧工作，亦因工作關係，經常「食得好」、「食得多」，體重有增無減，隨之而來就是「三高」問題。至於促成韜韜減肥的決心，原來是7年前，跟他一樣肥胖、59歲的弟弟，有一日在家中吃飯後，坐在大班椅上……就這樣離開了，完全沒有預兆。這件事對韜韜來說如當頭棒喝，關注自己的健康狀況。韜韜的瘦身過程除了靠勤力做運動，同時改變飲食習慣，配合生酮減肥法瘦身。

韜韜曾在接受《晴報》訪問時表示，要成功減肥確實不易，初時試過情緒暴燥，總覺得「有嘢未做完」；又試過遇到瓶頸位，減磅停滯不前。但當想到最初目標只是減至250磅，現時卻能超額完成，加上調整生活作息後，發現早睡早起亦有助減磅及提神，他認為成功秘訣就是要有強大意志力，堅持下去及相信自己，就能突破失敗。他又寄語大家要注重健康，才能好好享受人生。

（資料圖片）















【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動