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郭嘉文2016年被爆戀上超級富豪李澤楷「小小超」後，就不再眷戀電視台生活，之後一年離開TVB，兼絕跡娛樂圈。榮升「千億女友」後生活富貴，經常與「小小超」結伴出入高級場所，不過自從2020年開始此景不再，2021年有傳二人分手，郭嘉文更遷出豪宅搬到村屋生活。郭嘉文近日大部分時間都跟閨密「出動」，昨晚聯同林凱恩（Iris）和鄺潔楹（Judy）一齊睇Twins演唱會，竟然觸景傷情落淚？

（資料圖片）

Judy在IG分享三位好姊妹一齊睇Twins演唱會的影片，片中Judy心情High爆，全程拎住熒光棒當咪大大聲跟住唱《二人世界盃》、《眼紅紅》等等，其中唱到「然而我越說越激動...」時，Judy更激動到大走音，非常搞笑。不過鏡頭一轉，當Twins唱出《相戀6年》時，三女竟然齊齊激動落淚，其中郭嘉文眼淚直流，見到Judy拍片都不太想露面，似乎觸景傷情，難掩傷心的淚水。

郭嘉文參選《2015香港小姐競選》獲得季軍，當選後即加入TVB，2年後便離巢。當時她曾經參演電視劇《廉政行動2016》及擔任過《東張西望》的主持。2016年情人節時，Karmen被揭與有超過340億港元身家的「小小超」李澤楷同遊日本後，即在2017年與TVB提早解約。之後Karmen於IG分享坐遊艇出海照及收花和戒指的相片，也購入九龍塘逸瓏天池屋，成交價1.068億元。Karmen和李澤楷在多次被目擊到多國遊玩後，曾被傳媒問到兩人感情狀況。李澤楷首度回應：「We are fine, thank you.（我們很好，謝謝。）」2019年她與李澤楷一齊出席賽馬日活動時，兩人更大方企定定任由傳媒拍照，似是間接向外界承認戀情，不過近年兩人再沒有「同框」出現，經常被傳出「分手」。

（林凱恩IG）







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