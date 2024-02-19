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「方中Sir」許紹雄（Benz雄）近年定居新加坡，不過仍然工作不斷，經常往返香港和內地等不同地方，有活動和戲劇中的演出。近日適逢農曆新年，當然跟家人和朋友好好聚會，Benz雄在屋企大搞團拜，有不少熟悉的面孔出現，原來大伙兒齊齊為Benz雄的太太龍嬿而慶祝生日，非常熱鬧。

相中所見，除了Benz雄、太太龍嬿而、女兒許惠菁及女婿Shane一家四口外，還有佘詩曼、歐陽震華、黎芷珊、李懿華、韓馬利、杜燕歌及久未露面的陳錦鴻，大合照時大都笑容燦爛，似乎玩得非常開心。佘詩曼雖然是陳錦鴻的後輩，不過兩人曾經在1999年接拍《雪山飛狐》就有合作過，當時阿佘受訪時感激陳錦鴻好樂意教演戲，而且教得非常仔細，令她獲益良多。

現年57歲的陳錦鴻多年來照顧患自閉症兒子而減少幕前演出，不過近年都不時會在內地有商演活動，幾年前被網友捕獲到他兼合照，但膚色卻出現蠟黃的情況，即時引起網友對他身體健康的揣測。不過今次見陳錦鴻非常精神，雖然感覺偏瘦但仍笑容滿面，打破健康危機的傳聞。而陳錦鴻早前接受訪問，他坦言人長大了就漸漸著重健康，開始鑽研太極。他說：「現時每日朝早起身就做兩至三小時運動，如伸展運動或者太極，下午就去行山。」

入行39年的陳錦鴻亞視出身，先後兩次在亞視和兩次在無線工作，在TVB參演劇集《天地豪情》、《創世紀》、《O記實錄》、《大冬瓜》等而大受觀眾歡迎。2013年陳錦鴻離開TVB之後轉投HKTV（香港電視網絡），隨後就到內地發展。近年，TVB邀請到佘詩曼、羅嘉良、林保怡等回巢拍劇，未知陳錦鴻會否都心癢癢回娘家拍好作品再見觀眾呢？







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