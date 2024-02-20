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尹子維2018年與「中國第一美胸」內地女星徐冬冬分手，及後尹子維在微博日日瘋狂表白求復合，結果去年成功（口氹）番徐冬冬。昨日（18日）徐冬冬更在微博宣布與尹子維訂婚，「痴心情長劍」尹子維終於娶得美人歸。

尹子雄在日前情人節，曾在網上分享大大粒鑽戒相，留言：「聽說徐總喜歡這個品牌！我不是戀愛腦！但是關於徐總的你們說甚麼都好！情人節快樂！」

而剛剛度過34歲生日的徐冬冬，昨日大曬戴住該隻鑽戒的照片，留言：「感謝朋友們的關心，已訂婚。婚禮待定，如果順利我們會在哈爾濱辦個流水席，接地氣熱鬧喜慶，到時請哈爾濱的網友們一起參加。洛杉磯的家人朋友會舉行簡單小型婚禮。香港和同事朋友家人們簡單聚會。」

尹子維曾試過一日發20條微博求復合。

日日花心思讚「徐總」。

尹子維一改平日長氣風格，只轉發未婚妻帖文並留言：「我們已訂婚！The best day of my life!」徐冬冬及後提一提到哈爾濱參加流水席的網友：「我們不接受任何禮物紅包，不要開豪車。我們只收一句你們祝福的話，見到我們祝福一句就可以。」身材出眾的徐冬冬，為內地家傳戶曉的椰汁品牌擔任代言人多年，她在廣告的S型甫士更是深入民心，她不忘為品牌宣傳說：「婚禮專用飲料，我們椰汁。」

形象向來不羈的尹子維，與徐冬冬分手後四年多後變成深情男，瘋狂求女方復合：「還是好喜歡冬冬啊」、「她是不婚主義者…我…怎麼才能夠好好照顧她」、「我沒有放棄，我會多一些表達，只要你不嫌煩」、「看到妳發微博了！以後我也多一些白天發，和妳同步」等。徐冬冬起初堅拒復合，直至去年8月被尹子維打動，上載拖手相宣布復合。

復合後，尹子維不改痴情本色，經常洗版式向徐冬冬表達愛意，又以「徐總」稱呼女友，夠晒尊重。不少網民留言形容尹子維「戀愛腦」，雖然他對「戀愛腦」的形容相當抗拒，但他依然日日表明心跡，嚴禁其他異性埋身：「任何異性我是有另一半的人！未來！請勿上我車！拍段子找別人拍！別玩曖昧！別加微信！我不吃這套！」、「和你的每個階段每一步都走踏實！保護你守護你！@徐冬冬 」、「未來關於徐總和我自己我會好好保護！」，給徐冬冬最大的安全感。







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