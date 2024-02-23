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莊思明（Lisa）同孖生家姐莊思華（Mona）今個月15日踏入37歲生日，兩姊妹馬不停蹄連續出席多個慶祝活動，早前在一家餐廳包場搞Party，不少圈中人都有出席，包括莊思明的男友楊明、翁嘉穗、林鈺洧、羅毓儀、陳懿德、鄭衍峰、黃建東、梁麗翹、譚嘉儀、趙璧瑜、程浩駿、劉晨芝等等，非常熱鬧。

在黃建東的IG Story所見，現場漆黑一片，全場一齊大唱中式版本的生日歌，莊思明和莊思華都非常興奮，最後更嘴對嘴吻賀對方，姊妹情相當深厚。雖然現場光線不足，不過熱鬧聲中，隱約聽到有現場賓客大叫：「喂，你條仔呢？快嚟打茄輪先！」不過楊明未有及時出現，反而在另一條片見到他開心舉勝利手勢，似乎玩得非常盡興。

家姐莊思敏似乎不在香港，不過Mona和Lisa的舅父舅母都有現身參與，兩姊妹都收到不少「一式兩份」的禮物，多個名牌的禮物放滿飯枱，相當壯觀，當中品牌包括Chantel、Dior、Hermès都有，認真富貴！







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