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亞洲男神金城武近年深居簡出，演藝作品都精益求精產量不多，不過每逢華人談到靚仔有型的天花板，都非金城武莫屬。不過近年金城武生活非常低調，甚少公開露面，他的感情生活更是鮮為人知，不過過往多次傳出秘婚的消息。近日，50歲的金城武再次驚傳結婚的消息，而且有晒另一半的資料，莫非今次係真？

（資料圖片）

據日本當地《NEWS POST SEVEN》引述報道，日前在金城武的日本維基百科網頁上，忽然寫上他在情人節當日迎娶日本電視台女主播馬場典子，惹來外界震驚，立刻在社交平台X轉發相關截圖，引起網友熱烈討論。馬場典子畢業於早稻田大學，曾在日本電視台做七年主播，之後轉換成為自由身主播，目前也是大阪藝術大學放送學科教授。

對於驚傳與金城武閃婚，日本傳媒向馬場典子所屬事務所求證，對方回應表示：「本人沒有這樣的報告也沒有結婚，也不認識金城武。」而金城武的經理人也回應：「不知道為甚麼會有這樣莫名奇妙的傳聞...完全沒有這樣的事，也不認識對方」。







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