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出道14年的陳蕾2日首踏紅館舉行一連四場保誠保險呈獻陳蕾演唱會2024《念》，全場爆滿，氣氛熾熱。狀態大勇的她在處女騷上毫不留力地帶給觀眾極佳的聽覺和視覺享受，目不暇給的畫面影像，加上她的歌聲，讓觀眾震憾非常，而她自己則表示非常享受整個過程。是次陳蕾演唱會分為《死》、《惑》、《念》、《生》及《能屈能伸》五大主題，由開場的一滴血走到最後變成嘉年華的繽紛紅色，帶出「念死無常、向死而生」的概念。演唱會一開始陳蕾一頭銀髮、戴著白色如婚紗頭飾的陳蕾，坐在十字架棺木造型鋼琴前登場，自彈自唱一曲《我想和你好好的》為個唱揭開序幕，觀眾心神完全給她的歌聲震懾。

陳蕾爬到鋼琴上高高站著除去頭紗，槍聲爆炸響起，她連人帶「血」躺在琴上唱出《荒島之幻像》，影像把歌詞活生生呈現到觀眾面前，失血中的傷口，沾污了血拿著咪高峰的雙手，精彩絕倫，讓歌迷嘆為觀止，尖叫聲雷動。緊接陳蕾再一口氣唱出《不想回家》、《娑婆》及《妖治時代》，期間舞台上又出現大型鬼怪裝置，讓觀眾目不暇給， 帶領大家進入她的音樂世界。當陳蕾於台上高呼：「第一場Good Show！」 更令現場氣氛熾熱萬分。

《能屈能伸》環節中，陳蕾邀請ViuTV選秀節目《全民造星V》學員亨仔、Nathan、Kim及Tiger Foo合體夾Band，一起跳出MV演繹現場版《伸縮自如的愛》，陳蕾亦換上她最愛的針織民族風服飾，大騷玉背，5人默契十足，再次掀起高潮。她說：「多謝晒，其實你哋氣氛啱啱好，如果你哋太嘈我係唱唔到歌，我諗好少有歌手叫人唔好咁大聲叫嘈住我唱歌，哈哈。我終於可以講嘢啦，我開騷導演唔會畀我講嘢㗎，話即刻冇晒氣質呀。」引來全場笑聲。「其實陰功都冇乜表演機會，就畀我捉咗嚟紅館表演。唔好話佢哋啦，我出嚟第一首彈《我想和你好好的》都手都震埋。你知佢哋拍MV時錄音唔係佢哋錄，唔夠膽搵佢哋錄啦你知，佢哋（今晚）真係練返出嚟，真係我有啲感動。」

陳蕾坦言非常享受第一次的紅館演唱會：「瑕疵一定有㗎，但你哋寧願睇我小心翼翼，定係帶住瑕疵放開嚟唱，我都會擁抱所有嘅瑕疵，而家有好多科技會令到演唱會嘅聲音會完美少少，但我哋冇呢啲嘢嘅，走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛，呢啲都係我當下嘅情緒。」去到演唱會尾聲，陳蕾愈講愈起勁，在鳴謝環節足足講了半小時，期間大放笑彈。她在多謝嗩吶手時，講笑對方其實是候補：「實不相瞞呢個位原本係洪嘉豪嘅，即係我有個朋友叫洪嘉豪，佢都識吹（嗩吶），但佢拒絕咗我。」來到最後一首歌，她感觸說：「呢首可能係我暫時最多人聽過嘅一首歌啦，而呢首歌也收到好多來信、Inbox，話呢首歌畀到力量佢，喺佢最迷惘嘅時候，佢都好相信呢句說話…」陳蕾忍不住哽咽說：「誰都可發光，只要找對地方。」接住，她唱出《凡星》，全場觀眾也跟隨著變身萬人大合唱，歌聲震撼整個紅館。

不過完騷後，觀眾不夠喉狂呼encore，群情洶湧。陳蕾認真說：「今晚好多人嚟睇我演唱會，其實好多年前都冇乜人睇過我表演嘅時候，我就係孭住支木結他喺網上拍cover，亦試過busking，去唔同嘅市集唱歌，我都有諗過放棄音樂嘅，嗰陣覺得我係咪更適合做個手作人呢？唱咗咁多年都冇乜特別，亦唔覺得自己寫啲歌特別叻，但我好多謝自己所有高高低低嘅經歷，令我寫到咁多隻歌。如果你而家正經歷緊低潮，冇嘢㗎，咁先係人生㗎嘛。」話畢，陳蕾自彈自唱王菲的《夢中人》為演唱會畫上完美句點。







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