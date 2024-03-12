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《東張西望》女神之一的梁麗翹（Nicole）平日主持盡展大方淡定的一面，不過日前她捉緊「三八婦女節」的尾巴分享性感靚相，兩孩之母的她以「無上裝」的泳衣造型示人，僅穿三角泳褲仔加薄紗，上圍僅用兩手遮住，意識非常大膽。圈中好友都紛紛留言大讚，陳自瑤、陳煒、姚子羚、翁嘉穗等都驚嘆她的好身材和勇氣。

梁麗翹分享三張靚相，兩張黑白一張彩色，全部都是在海邊「無上裝」的泳衣照，將她驕人的身材表露無遺，絲毫沒有39歲的歲月痕跡，點睇都唔似兩孩之母。她留言說：「遲到總比不到好！婦女節快樂，因為當你每天都充滿自信和賦權時，誰只需要一天呢？我們一起慶祝，歡呼！」有如此好的身材並非一朝一夕的事，梁麗翹在YouTube頻道分享，成功誕下第二胎之後，體重沒有即時下降，仍然保持在67公斤的高水平，一度令她感到非常擔心。幸好她改變兩個生活習慣，輕鬆回復少女身形，她更大方跟大家分享自己的減肥方式，她留言說：「生完兩個，都唔想放棄自己。第二胎後減磅盡量以輕鬆愉快心情去做，今次仍然採用低碳飲食，不過對自己係寬鬆左。間唔中會食吓碳水（尤其是omakase 產後保持心境開朗好重要 ），而今次試驗改變飲食方式，改用高蛋白質低碳低脂，有”少少” 似原始人飲食(paleo diet)，結果又OK喎！不過唔想再用乜乜飲食去規限自己，最緊要健康！」

她在YouTube片中分享，生完第一胎女兒後體重完全不下降，直至學習到生酮飲食後，才慢慢回復身材，後來再懷第二胎，她表示體重非常誇張，產後仍然維持66至67公斤，除了沿用上一次的生酮飲食方法外，更加上做運動，令她短短三個月就減少至61公斤，亦在九個月內回到懷孕前的狀態。不過Nicole重申今次沒有刻意逼自己太辛苦，生酮飲食都偶爾會食澱粉質，而做運動亦有Hea住做，希望可以保持開心的心情去減肥。

內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=hekGoqh8Otk







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