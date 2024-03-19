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陳狄克日前於家中感到不適送院，最後於醫院離世，享年76歲。本網致電陳狄克好友張雷證實其離世消息：「打電話畀佢太太得知消息，15號已經走咗，70幾歲年紀大喇，佢喺屋企話唔舒服，跟住送去醫院之後走咗喇，通常醫生講老人家都係話肺炎嘅。佢平時都算幾精神，唔係病君，幾個月前仲有見面出嚟飲茶。早幾日演藝人協會都有通知佢，問佢會唔會出席（香港電影工作者總會2024年春茗晚宴），可能年紀大佢都話唔嚟嘅。」

張雷表示現時陳狄克屋企人正處理佢身後事，演藝人協會都有問佢哋有咩需要幫手，如果有消息再通知大家，而佢都對好友離世感到惋惜，形容陳狄克「好玩得」：「以前一齊開工一齊玩，好Friend ，平時好好傾，大家圍埋一齊就會吹水，好玩得。」

陳狄克16歲就入行做幕後工作進入麗的電視擔任武指。後來武指韓義生與監製宗燦枝邀請佢擔當劇集《中國殺人王》嘅男主角，亦暫時係佢職業生涯中嘅唯一一次男主角。不過相信比較年輕嘅一代對佢嘅印象都係擔當綠葉角色，陳狄克八十年代轉投無線，任武術指導和演員，在劇中多演如黑社會、綁匪、毒販、獸父等反派角色，漸漸成「御用奸角」，近年開始退下火線，偶爾演一啲小人物，例如茶餐廳伙計、客棧小二等。

為麗的電視服務了3年後，陳狄克於1976年離開電視台，並跟隨劉家良前往台灣與張徹導演拍電影，至1978年返回香港。1979年他獲李家鼎邀請加入無綫電視當武指。踏入1980年代，他淡出幕後工作，轉為全職演員，1985年離開無綫電視，至1987年重返無綫電視，並一直為無綫電視服務至今。但他曾有短暫時間只有少數幕前演出，1990年至1995年，陳狄克曾轉行揸的士維持生計。

除咗幕前貢獻良多之外，打得之人陳狄克當年更為《上海灘》擔任武指，許文強（周潤發）被亂槍射殺的一幕，就係由陳狄克所設計。狄克演出過百套劇集，至今仍不停拍劇。默默嘅努力總會有人留意到，TVB綜藝節目《Sunday好戲王》曾封陳狄克為TVB嘅「黑幫王」，肯定咗佢嘅貢獻，而佢暫時最後一套播映劇集係喺《法言人》中演拾荒者「釗伯」，被控在垃圾站放火，最後被撤銷控罪。而其遺作《逆天奇案2》仍未播出。







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