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洪永城太太梁諾妍（Inez）正懷第二胎「Sir Face 2.0」，預產期在4月，懷孕38周的Inez日前就趁即將「卸貨」影孕照。而不時都會貼出「Sir Face2.0」的超聲波圖的她，再次貼出BB大頭樣子，今次仍然能證明老公洪永城基因非強大。

當Inez生第一胎的時候，女兒出世愈大愈似洪永城，連工人姐姐都形容為「Sir Face」，所以當Inez再懷孕時，大家都在猜測洪永城的基因有多大，今次果然沒有令各位失望，在Inez分享的超聲波圖所見，腹中BB已經極似爸爸，Inez亦笑言「2.0」無誤。

而準備下月生產的Inez，她亦分享了今次懷孕的情況。陀第二胎期間，其實病過幾次，曾3次患流感外， 新年後中covid，近日更腸胃炎係咁屙到脫水發燒，而且這次胎盤較高，會感到頂著胃，吃東西會有想嘔的感覺，由於懷孕期間不能服用藥物，她都只能用自然療法捱過這些日子。

Inez透露，「陀2.0 最多人同我講嘅係，嘩點解你一啲都唔腫唔肥，第一胎都明顯肉好多，你就好啦陀得咁輕鬆，其實，陀BB都唔係大家想像咁輕鬆㗎。今胎的確比第一胎輕，現38週都係重咗差唔多22磅倒，比生Sirface 時重量係30磅都差好幾磅，但係2.0 長胎比家姐好～出世都會比家姐重。」

Inez就把握時間影懷孕照片，簡單自己買個Bra Top，在家影相與「2.0」合照，身材都好Fit。她還分享了她胎BB的飲食心得，使自己輕自己肥BB的方法，「今胎係行168 +高蛋白質少碳水+ 適量運動！（所以今次真係長胎不長媽媽肉～雖然成日都好想飲珍珠奶茶，但係我嘅珍奶都會嗌無糖/微糖，純粹過下口癮。」

好多朋友都留言大讚Inez的懷孕照片大讚，陳敏之、沈卓盈、佘詩曼都留言，剛宣布再懷孕的倪晨曦留言打氣，而準備月尾行禮結婚的準新娘麥明詩更留言讚，「型」。

洪永城都忍不住出帖文冧老婆，「都就嚟生，但係點樣你都唔似有小朋友？你是否騙我，最漂亮的懷孕媽媽、最喜歡夜晚飲珍珠奶茶的媽媽。」







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