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1997年落選港姐林雅詩前年移民英國，不過今年疑似已回流，近日突然在抖音上載高樓危站片，表示「好X唔開心」，不少人紛紛留言勸勉她，亦有網民留下離奇的詭異留言，令人毛管戙！

林雅詩日前上載短片，只見她疑似深夜站在大廈天台，拍攝角度由上向下望，頗為嚇人。片段只得現場環境風聲，她未有說話，只在留言寫道：「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！X！好X唔開心！ 不再要下一次！白癡！」

網民留言勸她不要做傻事:「點解唔試吓重新出發 千祈唔好睇唔開 你身邊嘅人會好傷心」、「放鬆d, 依家藝人壓力大，有咩都換角度諗諗」、「諗咁多做咩，唔好亂諗嘢，放過自己」。亦有網民透露自己曾有輕生念頭，幸一轉念成功自救。最詭異的是有一個內地網民留言説：「點解這幾日視頻裡，總能看到一個老太太跟着你呢？」

直至昨晚（20日），林雅詩上載一張水著性感舊照報平安：「No expectations, therefore no hope. 放心！我還在！##前往勇氣c世界 #去沒有天花板的地方 #我自由我myur_myway #習慣性崩潰又習慣性自愈 #做自己的女王」令粉絲放下心頭大石。

林雅詩早年行性感路線，曾拍攝《PR Girls青春援助交際》及《邪教檔案之末日風暴》，有不少大膽演出。感情方面，她05年與圈外商人結婚及育有一子，但於15年離婚，有指當中涉及家暴及出軌。近年她曾與經理人拍拖，有指因男方「偷食」女助手，結果分手收場。前年，林雅詩移民英國重新開始，但去年她狂呻當地搵工太難，寄出逾30封求職信都沒有回音。直至今年，林雅詩大多身在香港，或到內地登台，疑似已回流香港，她亦不時上載與男友Alex的放閃片段，最近Alex便陪她到太平館食疏乎厘。











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