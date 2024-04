加入最愛專欄 收藏文章

1994年港姐季軍李綺虹淡出娛樂圈多年,婚後在加拿大定居,專心相夫教子。日前佢帶埋老公同仔仔一齊返香港,「鬼妹仔」性格嘅佢崇尚自然,以最真實嘅素顏面目示人,雖然已經冇晒後生時嘅baby樣,但仍坦率得可愛!

現年54歲嘅李綺虹近年少有喺熒光幕出現,私下嘅佢都不施脂粉,非常自然。日前佢post出同老公以及仔仔喺機場嘅合照,表示自己期待已夠,終於返「家鄉」。之後佢就post出同好友喺香港一間有海景嘅高級酒店食西餐,一家人都非常滿意!而相中嘅李綺虹頭髮凌亂,披上泥黃色披肩同戴住一副玳瑁色眼鏡,就咁睇真係樸素到唔多認得,似一個普通師奶仔。今日佢就post出同仔仔去整頭髮嘅相,二人都即刻sharp醒晒,李綺虹多謝髮型師並講笑表示:「Thanks for making us look HK worthy.(多謝你令我們看起來配得上香港。)」睇嚟長居外國真係冇咁「外協」!

其實李綺虹一直都唔太注重外在,之前就曾上傳大頭素顏照,臉上有色斑、敏感泛紅同暗粒,仲自爆被更年期影響。李婉華之後訪問李綺紅,李綺紅表示自己冇花太多錢於扮靚上,返工又踩單車又會陪阿仔踢波,自己都懶搽防曬同皮膚護理,對於她的素顏照受注目,佢就大方表示呢個係「個人風格」,最主要係懶得化妝。

綺虹當年在TVB受力捧,「鬼妹仔」形象清純,曾跟黎明合作《阿Sir早晨》、1995年版的《神鵰俠侶》中演郭襄也令人深刻留印象。2019年李綺虹接受本網訪問時表示,現時仍是繼續做精神科心理護士的工作:「做心理護士其中一個原因係因為自己都患過情緒病。其實我10幾歲時,媽媽就開始有情緒問題,自細就下決心要讀心理學。我好感恩,雖然返工有時都幾辛苦,但每次返工都好有滿足感,幫到好多人。」佢透露服務對象涉及不同階層,患認知障礙症的長者、甚或患情緒病的小孩都有。最近她特別飛到加拿大北部的荒涼地區,當地荒山野嶺人跡罕至,但佢仍樂於到當地幫助有需要的人,實在是愛心爆棚。

李綺虹亦過得好「佛系」:「以前積極做運動係為身形,當時我最渴望係可以享受個運動,依家我如果覺得筋骨硬啲就去做瑜伽,想冇咁悶去跳肚皮舞,好享受,或者同班鄰居朋友一齊去跑步,跑完步食甜品,咁樣先係享受。」







