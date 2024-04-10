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由麥美恩（Mayanne）擔正主持、曾展望做助理主持的清談節目《Mayanne 小喇叭》，每集都會請來藝人傾談鮮為人知的經歷。即將在星期四（11日）播出一集找來林峯和吳卓羲接受訪問講兄弟情。談及相識25年的日子，兩個「麻甩佬」之間的感情笑中有淚。

這一集主題為「娛樂圈中真‧友‧情」，眾所周知林峯及吳卓羲 （Ron）都是相識已久的好兄弟，二人相隔多年後再於無線節目中同框，大談昔日往事。 相識長達 25 載的「Ron 峯」，提到相識經過、日常相處兼互爆對方秘密。

二人感情要好得感覺像情侶，又像親人，除了每日必定會聯絡對方，更經常互到對方家中過夜。而兄弟情的開始，源於當年林峯主動聯絡跟阿 Ron 約食飯，阿 Ron 亦坦言嚇了一跳： 「佢打畀我嗰陣時我都打咗個凸，嗰時佢已經做《尋秦記》，佢話約我食飯，我就覺得咁奇怪嘅？然後就一步步建立關係。」

林峯立即大方向阿Ron 發表愛的宣言： 「鍾意你吖嘛！」林峯透露當年冒昧採取主動全因看到阿Ron 落下男兒淚的感人一 幕，阿Ron 聞言即指自己也是因為錄影這集《小喇叭》才知道林峯當年「睇中」 自己真相。

林峯與阿Ron一起合作拍劇，觀眾最難忘二人拍《大唐雙龍傳》雙雙露股一幕，製作組翻播當年這個經典場面，阿Ron 爆料指是臨場應導演要求進行拍攝：「初初劇本冇，佢哋話不如整場令伍姑娘（伍詠薇）尷尬少少（嘅戲），咁佢有咩會尷尬呢？導演就提議除晒，我就問：『出唔出得街呀？除冇問題吖！我哋咁嘅資質，但點樣遮住前面先？」

林峯爆料指現場有垃圾膠袋，剪出一個角落來用遮著重要部位，阿Ron笑謂剪的範圍還要鬥大，之後則要使用牛皮膠紙黐實。林峯即大表認同：「黐嗰陣冇問題，搣嗰時大鑊。」說得興起阿Ron自爆搣膠紙時苦況：「要搵！鎅咩？毛咯！我哋互幫大家，現場冇人夠膽幫我哋鎅！」之後他們還透露了不少二人為何會變得生人勿近。

除了經典場口，二人還會分享當年在超過五十度高溫下拍攝苦況，林峯一度問監製 「我哋會唔會死」；以及演員及幕後如何在時間緊逼的情況下，靠勁高默契極速 在10分鐘內完成1頁半紙劇本拍攝。

另外，製作組再找出阿Ron和林峯昔日於藝訓班及 Dancer 訓練班的青澀樣照片，令現場所有人大笑。不過負責「食花生」的麥美恩，卻被兩位嘉賓戲弄，在宣傳片中，見到阿Ron大爆麥美恩有戀情正在拍拖，麥美恩不斷用雙手撐著眼睛大叫：「我冇，我冇。」不過阿Ron窮追猛打，場面搞笑。







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