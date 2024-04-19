伍晃榮離世16年墳墓將「移民」 ！昔日徒弟伍家謙撰文懷緬！馮堅成帶備熱奶茶拜祭

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前體育新聞主播伍晃榮一句金句：「波係圓嘅！」為香港市民留下深刻印象，可惜的是伍晃榮16年前4月17日因血癌感染急性肺炎引致器官衰竭，在家人陪伴下安詳逝世，終年67歲。隨後每逢有大型球賽或者奧運會等，有不少網友都想起他。昔日徒弟伍家謙每年都會在師傅死忌日子撰長文懷緬，回憶起他們一齊工作的點點滴滴，從不缺席。而另一位徒弟馮堅成都有到墓碑前拜祭，慨嘆連伍晃榮的墓碑都要「移民」。

伍晃榮逝世16周年，他昔日合作過的拍檔都有懷念他。伍家謙一如每年傳統，撰長文寫下跟伍晃榮的回憶，並分享兩人的合照。

早排半夜爬起身睇利記，突然諗起一件小事，正好提醒我突然又已一年。

2005年歐聯決賽利物浦神奇反勝AC米蘭，相信好多人都記得，包括我；除咗場波，我仲記得同晚有馬跑，係少有嘅星期三跑沙田，仲要十場。

嗰個年頭，巫斯義冼毅力韋達都仲騎緊，我就仲未開始玩馬仔；唔玩又點解會記得當日咁多detailssss呢？就當然係拜波馬雙絕嘅伍生所賜

記得賽前幾日佢已經話定收工要喺將軍澳去沙田好遠。星期三晚跑馬，場波就香港時間星期四凌晨(亦都可以理解做星期三深夜)踢，嗰晚我係返通宵嘅；十場要跑到成11點幾，我喺返緊工嘅途中收到佢電話：

佢：「今晚歐聯決賽喎。」

我：「係呀，我知道要即刻update個賽果㗎喇。」

佢：「唔係講呢樣。我唔該你，踢完半場打嚟叫醒我起身睇波吖，唔知方唔方便呢。」

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半場先起身，冇錯過到場波最精彩嘅部分。

年代久遠，單憑記憶，希望冇寫錯。以往分享嘅可能多數係伍生比較嚴肅嘅面向，不過，上文講嘅呢啲輕鬆時刻其實為數不少；喺嗰段不長不短嘅歲月，我真係過得好開心，好開心。

您離開16年，相處點滴記憶猶新，教誨依舊銘記於心；我談唔上有咩成就，但若果唔係有您，我肯定唔會係今日嘅我。多謝您當日冇嫌棄一個講多過做，不知天高地厚嘅細路仔。

由blog嘅年代嚟到今日，我希望每年都可以寫一次。時移世易，電視新聞送飯嘅年代過去，取而代之嘅係邊夾餸邊玩電話；體育新聞呈現嘅方式唔同咗，香港人對本地運動員嘅關注多咗。年月如白駒過隙，就連早幾日喺街上面有位朋友搵我影相都話我係佢哋少年時代嘅集體回憶(好彩仲未係童年)，年輕啲嘅朋友可能就未必太熟悉伍生喇。都係嗰一句：希望大家都會記得，香港曾經有一位很出色很出色的體育新聞報道員，於晚飯時間為我們帶來許多歡樂，他，叫伍晃榮。

YouTube有唔少佢嘅精彩報道㗎，絕對值得睇下。

又到奧運年，有幸收到一啲工作邀請，由衷感謝；提醒自己，無論咩崗位，都秉持住佢嘅教導，做好自己應該做嘅事。

#波係圓嘅 #伍晃榮

除了伍家謙外，資深體育新聞報道員馮堅成都有掛住師傅，並到其墳墓前帶備熱奶茶拜祭，他感慨道：「以後可能要去美國拜了。#伍晃榮 #阿盲也移民 #眨眼16年」似乎暗示他的墳墓將會跟隨家人移民美國再入土安葬。由於據消息指當時伍晃榮是土葬，所以有網友追問是否整個棺材搬去美國，不過馮堅成就未有回應。隨後，馮堅成都有分享多張伍晃榮的照片及剪輯影片，希望大家多多懷念這位出色的體育記者，其中幾張更是伍晃榮跟足球評述員林尚義的合照，更有兩人的簽名，兩人在2006年世界盃難得同場。馮堅成說：「阿盲與阿叔，有今生，無來世！」







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