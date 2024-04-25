梅艷芳媽媽百歲大壽政府贈賀函！超精靈覃美金與新抱慶祝？長子梅啟明未見影

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人稱梅媽嘅梅艷芳媽媽（覃美金）日前100歲大壽！雖然冇子女喺身邊，但都有人為佢慶祝，但得到政府贈予嘅賀函，非常高興。日前「梅艷芳」社交平台Post出多張梅媽慶生照，相中梅媽切蛋糕又食壽包，冇大排筵席，但都好有儀式感。梅媽仲拎住用相框裱起、政府贈予嘅賀函，下款係勞工及福利局局長長孫玉菡，真係梅家上下都蓬蓽生輝。

發文人仲post咗兩條片，片中眾人大唱生日歌，當中有一句唱到：「Happy birthday to奶奶。」未知係咪現場有其中一位係妹媽嘅新抱。另一條片中有人就問到梅媽有咩生日願望，梅媽就好精靈咁回答：「生日願望就多喇……種米嘅人有好收成；老人家好好氣，去街行下；後生仔有書讀書，有工開工……」一啲都唔似年屆百歲。

翻查勞工及福利局資料，原來政府「賀壽」並唔係因為梅媽係名人，由2002年勞福局長會聯同安老事務委員會主席，每年都會向年滿百歲的香港居民，致送祝壽賀函和賀卡，再於其後105歲、和之後每年繼續發賀函，表達對百歲長者敬意。安老事務委員會若收到個別市民或團體提供合資格人士的資料，亦同樣會向百歲長者致賀。

然而，梅媽長子梅啟明就未有見人，現年已100歲的梅媽，在其餘三名子女梅德明、梅愛芳和梅艷芳離世後，一直與梅啟明相依為命。梅啟明早年一直糾結於其遺產分配問題，多次同媽媽齊齊上法庭；但在前年2月14日，梅媽怒斥梅啟明財迷心竅，決定登報與其脫離母子關係。

梅啟明在訪問中重提舊事，聽到後又再激動反駁：「一百個不同意！點樣叫財迷心竅？哈哈哈！佢呢句說話要改，唔係死都唔眼閉，財迷心竅係佢！佢所做嘅唔啱，四兄弟姊妹之中死剩我，得我同佢出生入死！」他更大逆不道稱就算梅媽坐在他面前，都要「鬧爆佢」。梅啟明又多次指梅媽受姪仔唆擺，「佢（梅媽）當個姪仔係寶，當我阿仔係草，疏遠我哋。」矛頭直指其四十多歲姪兒梅柏麟及梅媽的看護「鄭姑娘」。







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