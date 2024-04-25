中年好聲音 | 支嚳儀拍片飆高音疑有人放屁！爆笑賀出新歌《Gotta Try》！屁主嫌疑人係佢

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支嚳儀（Venus）參加《中年好聲音》第一季比賽後，睇住同季的歌手如：周吉佩、羅啟豪和李佳等人陸續推出自己的歌曲，等到頸都長的她夢想成真，等到自己處女歌曲《Gotta Try》。新歌早前面世，同日晚上9點出MV。自己的第一首歌終於出爐，這次分享自己奮鬥之路，如果面對最大的敵人。

支嚳儀對於自己新歌《Gotta Try》終於面世，她接受本網訪問時表示，感到十分雀躍，她表示自己第一首歌，就要講作為熱愛唱歌的創業家媽媽，如何打破社會上傳統對母親的框架。就算已婚兼且生了朋友，仍然可以追隨自己的理想，鼓勵自己和身邊人，不要止步於此，要不停進步。

在奮鬥過程中，支嚳儀都會遇不少阻難，大部分都源於自己的心魔：「好興奮，冇諗過接近38歲等到自己第一首歌，呢首歌係講平時我哋奮鬥過程中，最大嘅敵人係自己，會有好多小聲音阻止自己，好似有把聲會同你講『唔好咁辛苦，hea下先啦，食包薯片先啦』，當有咁嘅情況，就要同呢把聲講Gotta try，你要突破呢啲難關試下去闖。」

最近，支嚳儀與《中1、2》的歌手們經常一同出席不同場合表演，她日前與兩季歌手們在紅館演出，綵排完等演出期間，平時多多諗頭的她，就提意同場的羅啟豪、周吉佩、顏志恒，梁浩賢、譚輝智、古淖文和顏米羔拍片唱歌，大家模仿古淖文當日比賽時曾經唱的《Feeling Good》。

每個人都刻意把其中一句的good拉長來唱，梁浩賢優閒一邊打機一邊唱，愛吃的羅啟豪就一邊唱一邊吃東西，展現可愛的一面，片段最後出現的古淖文用力地唱，唱畢後更有一下放屁聲音。

古淖文和支嚳儀都有分享這個片段，不少網民發現放屁聲音，古淖文更留言問，究竟係邊個放屁？」支嚳儀最終將「兇手」公開，「嗰日我哋一齊綵排完咗，就提議拍一條短片，因為古古唱個yeah唱到天荒地老，我哋都試下試下好似佢咁唱。最大兇手係我，因為最後畫面太靜，所以我加咗屁屁聲效，好有喜感。」

支嚳儀表示之前有問過古淖文，他豪不介意任她搞搞震，她還期待之後一班人可以再合作：「我覺得同頻嘅人一齊，會有好多爆笑嘢，大家好玩得，好想再有機會合作，唔單止唱歌，或者網上拍真人騷，做自己講好真實嘅嘢，放埋一齊會有好多火花，好期待。」







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