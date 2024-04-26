鄧兆尊帶女友阿三上《直播靈接觸》收電視城靈體！爆新馬師曾祥哥係紅娘？女友直呼「老爺」做老坑

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鄧兆尊近日以嘉賓身分現身梁思浩主持的TVB Plus直播節目《直播靈接觸》，期間他的「阿三」女友陳妙慧（Nana）獲邀亮相鏡頭前，大談自己遇到鄧兆尊爸爸祥哥，才會跟鄧兆尊在一起，又指自己到電視城做「收」靈體的事。

梁思浩近日邀請鄧兆尊成為節目《直播靈接觸》的嘉賓，兩人再次「合體」，令不少網友都勾起「集體回憶」，就是兩人在電影《國產凌凌漆》中抱緊痛哭的一幕，印象難忘。今次在節目中，兩人沒有談從前，反而大談靈異經歷。鄧兆尊再次重提「阿三」女友Nana鬼上身的事，期間梁思浩直接邀請鏡頭外的Nana加入節見一齊討論，不過Nana開口就講錯說話，誤將「老爺」新馬師曾鄧永祥講成「老坑」，鄧兆尊即時更正他是「老人家」，隨後又指祥哥沒有頭髮，鄧兆尊再更正話：「係少頭髮唔係冇！」Nana表示當時不認識新馬師曾，但他的鬼魂在她來香港短短20日後，就叫他好好認識鄧兆尊，最終才促成兩人拍拖的關係，原來祥哥才是兩人之間的「紅娘」。「佢（新馬師曾）叫我對佢（鄧兆尊）好啲，因為我之前冇同佢一齊㗎！」梁思浩聽聞都覺得好神奇，於是問鄧兆尊說：「原來係你Daddy叫佢同你一齊㗎？」鄧兆尊表示：「聽講話係，呢啲咪就係冤親債主囉！」Nana最初對鄧兆尊印象麻麻：「佢都唔係我鍾意嘅款，跟住個老人家話『唔緊要啦，總之佢會對你好㗎喇！』個語氣好得意，咁咪試吓同佢（鄧兆尊）接觸吓囉！」之後機緣下認識到鄧兆尊後，才告知鄧兆尊曾有位老人找過她，後來得知對方是鄧兆尊爸爸。

而有趣的是梁思浩指鄧兆尊食飯時，鄧兆尊指Nana在電視城食鬼食飽，不需要食飯，Nana解釋：「唔係食，收！」而節目尾聲，梁思浩邀請鄧兆尊和Nana下次再上節目，他又指覺得兆尊女朋友之中，最疼愛Nana，兆尊即時澄清：「唔係嘅，個個都一樣，佢係最百厭，（但你兩個溝通得最好！）佢嚟之前都被之前一個（女友）訓話咗，叫佢唔好亂講嘢，因為佢表達能力唔好，又講國語，要經個腦諗一諗先好啲！」











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