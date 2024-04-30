李綺虹林穎嫺仔女長大繼續工作！二人憶起與周星馳劉德華合作難忘往事

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1987年香港小姐季軍林穎嫺（Wing）與1994年香港小姐季軍李綺虹（Theresa）雖然都已移居外地，恰巧也回港，所以黎燕珊就邀請兩位一起接受她與梁辰民主持的《星級品牌文化》節目訪問，原來三位選美出身靚女過往從未碰面，但今次訪問一見如故，互爆以前開工趣事，林穎嫺與李綺虹更強調從未講過退出，尤其仔女都長大，要找自己的新目標。

李綺虹透露今次返港竟是19歲兒子決定，因為過往他們都陪兒子去各地參加運動比賽，這次計劃去旅行，兒子立即說要來香港，她估計兒子常聽她講香港事情，可能想尋根，他非常喜歡香港，加上她早前在加拿大拍了一部電影《Ruthless Bastards》飾演地下賭場女闆娘，就順便在港也幫手宣傳一下，讓大家知道她還是會接戲拍，至於阿Wing（林穎嫺）繼12年之後再推出自己的著作《如何活出燦爛人生》，今次回港初步宣傳，到7月會再返港出席書展，這次回港時間匆忙，有好多朋友都未約到見面，希望下次七月可以逗留長時間一點，她指自己有兩個女兒及一個兒子，待16歲細女考到車牌，不用接載返學就可以輕鬆。阿Wing更認為人生不同階段都有個燦爛時光，但此刻是她認為最燦爛，因為又可以做自己喜歡的事，黎燕珊亦很認同，她透露大女已籌備結婚，細仔亦有自己事業，她又不用牽掛可以繼續拍戲，亦是她的最燦爛時間。

珊姐亦問李綺虹多年後再拍戲，有否不習慣？她稱最初都以為講英語應該冇難度，但看到劇本就笑言感覺老人痴呆好難記，幸好終於完成。她稱：「起初導演方鐵偉透過社交平台私訊我，還以為是騙案，問了好詳細，又再找香港電影界朋友求證導演身份，才知道真有其人。」說到在香港及加拿大拍片分別?她稱待遇上必然是加拿大較好，但在香港拍戲亦留下很多記憶，有烏龍搞笑亦有一些不愉快，她透露：「我好記得選美時見記者，佢地問我想同四大天王邊位合作?我笑佢地我信天主教，得一個神，冇其他王啦！後來才知四大天王係稱號，我又試過拍古裝行路，導演話古裝唔係咁行?咁究竟點行?我一額汗都唔明。」李綺虹自問都幸運有好多人愛鍚，她最難忘就是劉德華和她在新加坡炎熱下拍戲，一個鏡頭她NG了27次，她急到好想喊，但劉德華安慰她: 「It's ok。」她非常感激天王的耐性！同時她又爆另一次遭遇，她說: 「另一次有個演員，好多時其他演員，即使鏡頭唔係對住自己，都會幫手比對白對手入戲，但他好唔畀面，不給我對白，他跟著我走開，我正在拍攝，我聽到他在後面說，今晚有佢唔知拍到何時有得收工。我已經很緊張，他還要這樣講，我真的想流眼淚，最後堅持忍住拍完。我唔會講佢係邊個，不過真係好難忘。」

阿Wing透露她最初入行兩年之間拍了近10齣古裝劇，所以經常捱眼瞓及捱餓不敢提出，當時捱到常胃痛，最難忘與周星馳拍《陰陽界》拍到胃痛要去醫院，幸好星爺見她好辛苦就陪她去醫院。

問到兩位母親節有何特別分享？李綺虹表示她常提醒自己，做媽媽要學識並不是自己教仔，而是兒子教曉自己如何去做一個媽媽，而母親節就是她任性的日子，就是隨她心意睡到自然醒，吃喝玩樂不被打擾，就已開心。至於阿Wing笑言她已去旅行20多天，回去就要好好一起過母親節，子女通常都自製一些她愛吃的東西，一家人聚在一起就開心。







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