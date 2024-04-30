東張西望 | 馬評KOL疑騙好友150萬投資失利！欠債不還繼續高調奢華生活

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報稱馬評人的蔡先生經常在YouTube分享賽馬分析，相當高調又喜歡炫富，沒想到原來一直拖欠朋友投資債項遲遲不還，苦主Helen難忍對方的態度決定報《東張西望》公開事件，事件在電視播出後，馬評界都有不少KOL爆其他內情。

苦主Helen接受《東張西望》主播李旻芳的訪問，她表示跟馬評人蔡先生認識二十多年，2022年因家中有劇變需要用錢，希望用手頭上的150萬作為投資，由於蔡先生自稱投資有道，亦在不少報章雜誌上有專欄分享投資心得，於是對他投資眼光有信心，當時蔡先生更主動建議：「1.輸的話全入我數，但賺到嘅我要三成; 2. 輸的話你我一人一半，賺到我要一成。」甚至可以寫借單，附上身份證副本，拍片講明由Helen借出都沒有問題，甚至將外圍馬戶口的一百萬信用結餘截圖發給Helen，令Helen放下戒心，將150萬轉戶給對方作投資之用。

投資的頭兩日已經賺到6萬多元，不過三個星期就蝕足一半，直至九月中投資戶口只剩餘22萬，隨即蔡先生就開始失聯，Helen直接上公司找蔡先生，蔡先生就拿出身份證叫Helen寫借據，聲稱會分期還錢，律師認為沒有抵押情況下借據亦沒有用，而且蔡先生11月份只還過兩萬之後一直採取「拖字闕」！雖然Helen入稟勝訴，法庭要求蔡先生要償還債務，但蔡先生毫不理會，不但有錢不還，更繼續過奢華生活，在IG分享自己以20萬元以上拍賣自訂車牌、一餐飯消費4萬元、投資1萬元一場馬等等，似乎有錢但仍然不還。Helen更踢爆他明明已婚有個女，但仍然聲稱自己單身約女仔私影，Helen表示跟對方已經失聯近一年，《東張西望》嘗試協助Helen上門尋人，住址有人但不應門，而蔡先生在YouTube聲稱任職顧問的軟件開發公司，當李旻芳上門尋人時，對方稱蔡先生根本就早已離職。Helen坦言今次公開事件，希望大家不再為這個人而受騙。節目出街前後，蔡先生仍然在YouTube有直播講馬，完全沒有避諱，而馬評界其他KOL在YouTube都有分享，不點名的方式指這位人兄借馬主廂房食飯但走數不還，行為非常惡劣。







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