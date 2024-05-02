75歲顏國樑經歷昏迷不醒15日生死關頭！退出娛圈多年太太霍潔貞上《直播靈接觸》談為丈夫續命經過

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「陳積」顏國樑前年自揭患上鱗狀細胞癌，一直樂觀抗癌的他年初入院，足足留醫昏迷半個月時間，在鬼門關前走過。早前他帶同太太霍潔貞接受梁思浩節目《直播靈接觸》訪問，霍潔貞自從退出娛樂圈後事隔30多年再次露面受訪，談及為丈夫續命的經過。

75歲的顏國樑帶同太太霍潔貞到《直播靈接觸》節目訪問，顏國樑雖然聲帶受損變得尖銳，但精神不錯，還跟梁思浩開玩笑，「你夠面子，好多記者等佢（太太）做訪問，佢都唔肯出鏡。」提到最近的健康情況，顏國樑表示：「始終做過手術，（身體）入面擺咗支架，會痕，令到我咳，咳嘅時候把聲好怪，好似怪獸咁好嚇人。」顏國樑因昏迷不醒經歷15日生死邊緣，太太霍潔貞四出求助，希望找方法為老公續命，霍潔貞表示：「當時醫生同我講，隨時會轉差，佢入院已經昏迷要搶救。搶救咗十零分鐘，醫生行出嚟同我講『而家搶救咗，暫時OK，隨時轉差，要送去加護病房』。佢當時呼吸困難，每一秒都好用力、好辛苦呼吸，好似隨時會停止咁，心情真係好驚。」

霍潔貞透露：「我去咗濟公廟搵廟祝，幫佢祈福。裝香、化寶、誠心求拜，佢（顏國樑）平時抄咗啲《心經》，我拎去化咗佢，總之就係做呢啲。有人提議問會唔會諗下法科方面，我即刻諗起我娛樂圈好朋友，即刻打畀佢，8點幾，問佢有乜可以做，佢叫我第二朝一早去濟公廟裝塔香，呢15日係一個關。」幸好最終顏國樑甦醒，梁思浩形容為「還陽」，更追問顏國樑在昏迷時的片段。

顏國樑指昏迷期間出現過幾個不同的片段，「首先我喺ICU係得兩個人，嗰個人喺度行來行去，我喺張床無奈地睇佢行，佢講電話：『我知，玩緊時差吖嘛，而家係下晝5點幾，唔係10點幾，我知，會過去澳門嗰邊做實驗嘛，我明。』」第二個片段則是老友打電話給他，跟他說：「你被人整蠱，被人玩緊時差，不過醫院知會補償番畀你。」至於第三個的片段，顏國樑認為相對地現實一點：「有兩個醫務助理，肥嘟嘟大媽走埋嚟捉我。我唔畀佢捉，我覺得佢唔係善意，『你好曳呀』，你仲覺得佢係善意？兩個砰砰聲走埋嚟。當時我郁唔到，俾人綁住咗，佢又捉我唔到，打到隻手啲管甩晒成床血，被佢鬧『你好曳啊！你成日郁！』」雖然顏國樑指當時自己是昏迷與半醒之間，但梁思浩補充指：「喺醫護、太太眼中都係昏迷緊，你見到嘅未必係真實。」梁思浩更說顏國樑要好好多謝太太：「係佢嘅功德，所做嘅一切畀你返嚟，佢只係講咗一句『我唔捨得顏國樑』。我見到你哋咁恩愛，繼續身體健康，有第一次續命，未必有第二次。」







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