洪卓立拍片翻唱容祖兒新歌《九秒九》唱到喊！網民怕情傷未癒：希望你move on

容祖兒前剛推出新歌《九秒九》,歌曲講述得悉前度在外地出事、自己準備為對方遠卦當地的心情。祖兒同門師弟洪卓立翻唱這首新歌,竟然感觸得唱到眼紅紅,令部分網民擔心他去年跟劉沛蘅(Hillary)分手後,仍未走出情傷。

容祖兒的新歌《九秒九》,正是湯令山(Gareth. T)歌曲《緊急聯絡人》的續集。在《緊急聯絡人》中,男方將前度名字填在「緊急聯絡人」一欄;而《九秒九》則從女方角度,呈現出如何徬徨焦躁準備這趟特急行程。

近來忙於在內地舉行巡迴演唱會的洪卓立,日前在社交網上載《九秒九》的cover片段,他留言道:「祖祖新歌 九秒九,聽了兩次,就已經很想把這個情緒錄下來,錄得有點粗糙,但又覺得這首歌很有感覺 」片段中,一臉鬚根頹廢look的立立以磁性聲線獻唱,唱時充滿感情,令人感受到他的情感;立立唱到最後更忍不住眼濕濕,眼眶通紅,感覺很傷心。

祖兒留言大讚:「立仔聽到我眼濕濕呀!」立立回覆:「祖祖我聽到喊哂呀!」有網民表示被立立的歌聲感動到喊,亦有人擔心他仍未走出情傷:「有故事的人,the best is yet to come」、「失戀啫,唔使搞到自己咁嘅」,而旅遊KOL謝利亦留言:「希望你move on到。」此外,立立亦在社交網轉發「Write a sad story using only 3 words」,並留言寫道:「I'm still alive.(我仍然健在)」短短三個字足以形容悲傷之情,有網民鼓勵他:「立立加油,唔好放棄,希望你幸福。」

立立去年與劉沛蘅分手,之後化身脹爆「大立」現身,其實他是為了增肌操大隻所致。今年起在內地不停開騷的他,曾撰長文透露因健康問題,差點放棄唱歌:「而這一次就是聲帶的問題,需要休息,其實聲帶在三四年前已經開始出現勞損的問題,上兩年完成了音樂會後,就差不多完全失聲,當時中西醫到幫不了忙,什麼方法都試過,我十分沮喪、十分無助,我不知道怎樣形容這個感覺,就好像一個很喜歡游水的人斷了手腳一樣。」他想過不做歌手或者可以做演員,所以跟教練健身增肌,無奈工作需要而露面:「所以就看到我好像一個失戀後自暴自棄、大吃大喝,變成200磅的人。」幸好,立立遇上一位老師,成功改變唱歌方法,令他聲帶慢慢康復,又獲公司給予機會,重啟巡迴演唱會,令他成功捱過低潮,重新出發。







