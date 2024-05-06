郭晉安離婚 | 歐倩怡會考5分發奮碩士畢業進修做營養師！自揭曾兩度小產在郭晉安支持下走過逆境

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郭晉安和歐倩怡早前在社交平台公布正式離婚，消息令人震驚，不過部分網友認為是意料之內，事關近兩年已經沒有再見到兩公婆的互動，各自精彩，特別是歐倩怡，由湊小朋友的背後女人，變成又弗又靚的女強人，轉變非常大。

郭晉安和歐倩怡雖然年紀相距16歲，不過兩人拍攝旅遊節目時認識兼相戀，2006年在迪士尼酒店舉行盛大婚禮結婚，婚後先後誕下一子一女，一家四口樂也融融。惟2009年，歐倩怡在教會分享見證時自揭曾兩度小產，講述自己如何走過小產之痛時，都忍不住眼泛淚光。她表示當時與郭晉安深受打擊，後來再次懷孕試過半夜肚痛也會想起陰影，害怕第三度小產。最後在郭晉安支持下恢復過來，成功誕下囡囡，她亦鼓勵教友要勇於面對逆境。

婚後的歐倩怡淡出幕前，除了照顧一對子女外，她亦不斷進修增值自己，如考船牌、學打鼓、進修營養學、商業及心理學，2023年正式碩士畢業，並考獲牌照執業做營養師。歐倩怡和郭晉安先後接受訪問時都提過婚姻出現過危機，結婚第10年時，郭晉安忙於拍劇搞到抑鬱症，歐倩怡就忙讀書，他們相處時間愈來愈少，慢慢二人只想催谷仔女讀書，經常嘈交，結果冷戰達半年之久。當時郭晉安接受傳媒訪問時承認有離婚衝動，但夫婦商量後決定同心衝破障礙：「都只係一刻有呢個衝動！挽救比分開容易處理。」 而歐倩怡則透露由全職媽媽轉為全職工作，郭晉安都有微言，大家照顧家庭方面都有價值上的分歧，曾因此而爭執過，未知兩人是否因此而最終走到婚姻的句點？







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