東張西望 | 何伯撐枱腳在茶記被野生捕獲！二人真面目曝光！何伯侍候新何太飲水超溫馨

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《東張西望》為何伯申訴仔女吞噬他450萬儲蓄的事，最終卻演變成「提款基2.0」的全城笑話。何伯跟新何太接受訪問，期間兩公婆大曬恩愛，完全流露出相識僅僅一個月就結婚的熱戀氛圍。不過事件公開後，網民質疑為何何伯擁有450萬資產仍然可以住公屋，即時被房屋署主動介入調查，而網民開設「何伯＆何伯老婆關注組」FB專頁，短短2日已經有過15000人加入，更有人野生捕獲兩公婆歎茶的甜爆畫面。

《東張西望》日前報道76歲何伯為娶結識僅僅一個月的46歲內地女子，不惜與五名子女反目成仇，何伯豪擲逾20萬元送結婚禮物給新何太，又想打本100萬給新何太做生意，不過當他到銀行提款時，發現細女從聯名戶口提走450萬元的定期存款。為了追討辛苦多年儲落的積蓄，何伯決定報《東張》將事件公諸於世，希望可以跟子女「攤牌」追回450萬。不過訪問出街後，觀眾及網民都幾乎一致撐仔女，質疑何伯是否被新何太「情騙」，議論紛紛，更有不少網友將何太「起底」，指她年紀不符，又爆何生和何太已經「走佬」到內地避風頭，但是否真確就無從確實。5月8日，FB出現一個名為「何伯＆何伯老婆關注組」的討論區，繼續熱論今次個案，直至今早，有網友野生捕獲兩公婆在茶餐廳撐枱腳的照片。

照片中見，新何太淡掃蛾眉長髮披肩，兩口子叫兩個菜，有疑似例湯和飲品，何伯戴住帽向新何太遞水餵飲，畫面相當溫馨。不過網友們未有交代拍攝的地點和時間，亦有網友指兩人已到內地避風頭，懷疑照片是舊相。

另外，網民指《東張西望》受訪中的新何太身光頸靚，一個訪問就換上三次耳環，相當愛「上鏡」，而且他們為今次聲討，公開自己存款金額，反被網友質疑何解擁有巨款積蓄卻住公屋？據知，房屋署因今次事件正式主動調查何伯有否違反公屋「富戶政策」。消息指，鑑於事件有很多不清楚的地方，目前要先釐清，一旦發現違規會採取行動，現階段不排除任何可能性。根據規定，公屋住戶如果超出入息限額或在港擁有物業，房署有權收回公屋單位。房屋署近年致力打擊濫用公屋，除了要求住戶申報資產，亦抽查屋邨停車場，檢視公屋住戶有否持有名車或超出資產限額。截至2月底，發現約190戶在香港有住宅物業，收回60個單位，並向約20戶發出「遷出通知書」，餘下約110戶會按程序跟進或檢控。署方早前亦收到舉報指有公屋住戶在內地持有多項物業，內地部門協助查明屬實後，已收回公屋單位。







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