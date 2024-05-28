東張西望何伯新何太直播咀嘴超恩愛！計劃生B爆：佢一日五次！自言能靠努力將450萬變成50億

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《東張西望》報道76歲何伯跟後生30年的內地女人街市情緣，因閃婚而令何伯跟五名子女關係決裂，何伯更報《東張》聲討孻女將他的450萬積蓄從銀行取走。事件報道後，引起全城熱話，連「抽水王」林作都揚言要跟新何太傾合作，可惜兩人因銀碼問題談不攏而決裂。早前新何太抖音突發開直播，大送驚喜給網民，高峰期有幾千人一同觀看。

新何太被揭發抖音賬戶後，不單止沒有刪走，反而勤力拍片更新，又經常親自回覆網民。何太早前預告將會在周三（29日）晚上10時直播，不過早前何太下午突然直播送驚喜，高峰時期更有幾千人觀看。新何太與何伯一同外出食晏，新何太主力面對鏡頭同回覆大家，更毫不在意一邊食一邊傾，認真親民，期間咀嚼聲之大，加上噴飯，被網民直斥「冇文化」。新何太直播引起不少網民食花生，期間她見到網友留言話見兩人法式濕吻先相信是真愛，即興跟何伯當眾咀嘴，這個時刻的Cap圖更是令「何伯&何伯老婆關注組」瘋狂洗版。

新何太透露將會正式做網紅賺錢，預告之後的直播會開始帶貨，《東張西望》星期二晚會再度播出她與何伯的訪問。對於網民提到她有450萬就會走，何太繼續向何伯深情示愛：「點解會走呢？就算我老公窮到燶，我都會伴佢一世㗎！你明唔明呀？」何太還豪言指若果拿到100萬做生意：「幫我老公嘅家業越做越大。」又指若果何伯如果成功取回450萬：「交畀我去打理嘅話，我肯定好努力，將450萬變成4,500萬，變成5億，變成50個億都有，我個目標係要搵夠1萬億㗎！」

新何太在直播中表示一早已經想同老公生BB，她更完全唔怕醜自豪話：「佢啊，一晚五次㗎！」網民留言斥新何太面皮厚，她正面反擊寸爆說：「如果我面皮唔厚，畀你哋咁攻擊法，點頂得順啊？係有啲厚㗎！」之後何太表示無帶後備電池，直播快將完結，更即場與老公咀嘴，咀到有「啜」一聲，笑得相當甜蜜。何太還直言何伯無老人味：「佢連一啲口氣都冇。」認真肉麻。

而林作在IG公布跟新何太談判破裂，更力斥對方的態度令他憤怒，「睇完何太直播，我真係火都嚟！你話你唔同我反面，日後話唔定有機會合作？我做人敢愛敢恨，從不怕得罪人，我同你反面啊！等我又嚟做個直播，同大家分享你係點同我傾？睇下邊個係沒有誠意啲？PS 我個腎好好，絕對沒問題」







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