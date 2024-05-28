不正常愛情研究所 | 患癌文頌男生日望過渡明年29+1大關！傳收藏公仔係患癌原因？文頌男咁回應

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前J2《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年10月患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」（Ewing's Sarcoma），被逼停工接受治療。努力面對癌症治療的Koba，26日踏入29歲生日，和家人、朋友溫馨切蛋糕慶祝。

Koba抗癌之路十分辛苦，他日前公布自己最新病況，醫生安排他做28次電療，早前已完成25次：「喺呢段期間，我身體成日都覺得好唔舒服、食唔落嘢、食完又好想嘔返出嚟，成日都覺得好眼瞓、好攰、體力好差、做少少嘢就索曬氣，就係因為咁，所以我好耐都冇出Post，連玩Social Media嘅精神都冇。成日瞓喺張床度，會諗到好多嘢，成日都好驚，會唔會以後都係咁樣呢？又跛又痛、連去個廁所都好辛苦、食唔到嘢又要逼自己食、隔幾個鐘就要食一次藥，真係…真係好厭倦呢啲生活。」他想到家人、朋友，以及一直關心他、捐款支持他的網友，令他有活下去的動力。

前日Koba 29歲生日，獲媽媽、家姐及好友在家溫馨慶祝。Koba轉發家姐分享的全家福，相中的他看來精神不俗，捧著蛋糕笑容燦爛。他亦轉發家姐拍攝的片段，只見他在眾人起哄下準備切蛋糕，鏡頭外有女聲說：「29歲啦，提醒下你。」然後男友人說：「下年轉字頭（30歲）啦！」Koba微笑回答道：「仲有下年…希望。」笑容中帶一點無奈。

Koba的YouTube chanel拍檔亦分享合照，留言祝福：「祝我哋幕前 @koba_mcn 生日快樂 希望你早日康復，身體健健康康 每日都過得開開心心~」網民都在留言祝賀Koba生日快樂，亦鼓勵及祝福他早日康復，相信Koba看到十分窩心。此外，不少善長捐款給Koba繼續治療，Koba上載一張支票，抬頭寫上「文頌男」，但原來竟寫錯名！Koba寫道：「寫呢張票畀我嘅朋友，如果你認得張票麻煩你聯絡我，想講你講聲唔好意思，因為寫錯咗收款人嘅名，所以銀行彈返畀我。我本名係：CHAN MAN NAM CLARK，喺度感謝你嘅善心。」原來「文頌男」是Koba的藝名，真名為陳文男。

及後，Koba向來喜歡電影《娃鬼回魂》的Chucky公仔，他提到網上一些傳言：「話我由有咗Chucky公仔就開始病、患癌，亦有朋友話覺得啲公仔風水唔好、有邪靈附體。」他解釋，自己10年前已收藏第一隻Chucky公仔，「而嗰段期間直到去年我都係非常健康，而我亦相信我患癌，同呢啲公仔係完全冇關係。」他自言收藏公仔只是普通嗜好，亦感激大家關心他。







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