炎明熹《福祿壽訓練學院》組「炎三炎四」忍笑唱歌！Gigi高過阮兆祥疑再度發育

加入最愛專欄 收藏文章

「福祿壽」王祖藍、李思捷和阮兆祥扮嘢功力深厚，炎明熹近日去《福祿壽訓練學院》節目，就深深被三位前輩引到發笑，三人更跟炎明熹改名為「炎三」，夾埋炎明熹時變成「炎三炎四」。四人同時穿上黑色短裙，平排站在一起時，後生女年炎明熹比他們更高，引發網民研究炎明熹真實高度。

炎明熹與福祿壽組成「炎三炎四」，合唱了兩首歌，王祖藍、阮兆祥、李思捷刻意跟她的打扮，穿上黑色短裙，兼且穿上長靴。他們三人逐一出場，正在唱歌的炎明熹，已經不斷忍笑，後來三人更圍著她走一圈，炎明熹直情不敢直視三人，眼睛惟有不斷往上望。炎三炎四分別合唱一首慢歌及快歌，現場觀眾忍不住大笑。

四人並排而站在台上，炎明熹明顯比其他三人較高，就算最高的阮兆祥都不及她高。節目完成後，引發網民研究，炎明熹真實的高度有多高，甚至覺得她「再度發育」，網民翻查當年她參加《聲夢傳奇》時，曾透露有170cm高，後來在《聲生不息》節目中，跟有173cm的葉倩文可以平頭。至於她早前在《愛回家之開心速遞》，與呂慧儀差不多。

由於炎明熹穿上高踭鞋，所以明顯特別高，「應該有173，173+5（鞋的差距）=178，所以高過175的阮兆祥。其實佢甘高既話，唔使著甘高既高跟鞋甘辛苦，著少3／4cm都殺哂啦！」

26日一集最特別之處，則是王祖藍太太李亞男帶同大女 Gabby 及細女 Hayley 撐爸爸到場睇騷，李亞男在陳柏曦 VS 蔡景行完畢後，接受「扮工室助理」郭珮文 （Juliana）訪問時，笑指 Gabby 並不支持爸爸隊伍，李亞男說：「我頭先都問個女鍾意邊個哥哥靚仔啲，佢就投咗長頭髮嗰個（蔡景行）。」

李亞男一臉尷尬及無奈，配以 Gabby 全程咬手指的「置身事外」樣，原本畫面已相當爆笑，而當鏡頭 影著祖藍時，他先是「靜止畫面」，之後再幽默感爆發謂：「佢嘅形體動作做得好 好，你有冇見到佢（Gabby）做緊手指拗出唔拗入嘅動作。」引發全場爆笑，之 後祖藍還順勢為節目賣口乖：「即係證明呢個比賽係好公平。」







【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動