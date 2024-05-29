連詩雅曬大肚寫真正式公布胎兒性別！陳家樂改中文名用得著？孫慧雪留言：咁堆XX衫仔唔啱BB啦！

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陳家樂和連詩雅（Shiga）今年2月宣布「造人」成功，兩公婆都對小生命的來臨感到非常興奮，陳家樂更High爆預告將BB中文名改為陳徹，認為男、女都可以用到，已經受到各方的質疑。懷孕8個月的Shiga昨日IG分享大肚寫真，肚皮上面更寫上BB的英文名，正式公布胎兒的性別。

陳家樂和Shiga快將榮升新手爸爸媽媽，難掩興奮緊張的心情，上星期陳家樂出席電影開鏡拜神活動，被追問BB性別時，他因自爆收到孫慧雪囝囝的日用品，一度被誤會「爆響口」Shiga佗仔，他立即緊張叫大家不要誤會，留待太太今個星期公布。Shiga和家樂昨日在IG分享三張大肚寫真相，見Shiga腹大便便，連牛仔褲的褲頭拉鏈都已經拉不上去。而她肚皮上寫上：「Baby Camila」字眼，原來佗女，認真恭喜賀喜！Shiga留言說：「31 weeks，好期待與Baby Camila 見面！#inaround2months #bb已經三磅半啦 #期待又緊張 #itsaGIRL」

孫慧雪即時留言說：「咁堆男仔衫仔唔啱BB啦！」而湯怡回覆笑言：「呢個唔啱，下個可能啱呢！」而相信大家都還記得陳家樂曾經揚言已經改好BB的中文名，名為陳徹，而英文名叫Deco，當時已經被不少人反對，但家樂覺得好有型。如今最終女兒改名為Camila，相信他的中文名都一樣要石沉大海喇卦？







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