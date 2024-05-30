郭晉安宣傳新劇《金式森林》現身電視城！被問分居前轉讓股份指歐倩怡知情：一定事前溝通好晒

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郭晉安和結婚17年的歐倩怡（Cindy）自從5月2日在社交平台宣布離婚的消息，令全城大感驚訝。安仔和Cindy都一直保持沉默未有回應太多，直至昨日郭晉安為新劇《金式森林》現身電視城，試造型兼進行拜神儀式，心情輕鬆笑容滿面，似乎未有受離婚一事影響心情。

郭晉安表示今次劇集《金式森林》的角色有三個兒子，分別由何廣沛、陳浚霆及羅天宇飾演，他笑言從未試過有咁大個仔，慢慢要接受自己的年紀到達一定程度，在角色上都有一定的調整。在劇中，郭晉安將會跟實際年齡相差30年的陳曉華共譜忘年戀，他表示：「佢有同我講演繹上有啲諗法，我都會盡量配合。」其實今次郭晉安的拍攝都比較緊張，事關他預計自己8月份會陪囝囝飛到英國讀書，希望在啟程前能夠完成相關的戲份拍攝工作。

提到跟歐倩怡的關係，郭晉安表示：「好好，家庭係有改變，但大家都已經適應咗，（小朋友呢？）小朋友一早知都冇乜嘢，佢哋都好聰明，好慶幸好感恩，兩位都係好體諒家庭嘅小朋友。（分開反而舒服咗？）又唔可以咁講，係生活形式改變咗，畀佢哋份愛始終冇改變，只係居住環境改變，大家相處......我只會認為關係越來越加深，小朋友而家同我住，所有嘢都協商好，所有嘢都傾好晒，小朋友都好明白。」問到為何選擇分居後兩年才公開離婚的消息？郭晉安指不是選擇，而是大家都認為這是適合的時間，對於有指Cindy自從進修後，工作發展如日方中，導致兩人關係越走越遠，郭晉安說：「兩個人相處好多原因，好難講單一原因去決定，（為傳聞而唔開心？）唔會，呢啲都係傳言，做娛樂圈已經習慣左好多流言蜚語。」

郭晉安形容跟Cindy再見亦是朋友，「佢始終係小朋友媽咪，母親節都同佢哋一齊過。（有挽留過對方？）呢個問題好難再同你講，私人事過咗咁長時間，過咗去唔講喇！」他表示雖然現時要照顧兩個小朋友，但一向都有拍劇，大家生活模式早已習慣。對於有消息指，郭晉安跟胞姐郭致因創立的公司準備申請上市，被揭原來郭晉安早於兩年前集團旗下的兩間子公司的股份全部轉讓予姐姐，正好與歐倩怡分居的時間線吻合，令外界揣測是否避離婚分身家，提前做準備。「其實一對夫婦分開，一定事前溝通好晒，我同Cindy都唔會對猜測作任何回應。」







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