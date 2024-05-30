麥美恩反感新何太再現《東張西望》！網民附和認為事情多破綻：熄機轉台好過

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自從《東張西望》報道了何伯與新何太不被家人認同的愛情故事後，二人立即成為城中話題，引發好多人討論，網上更有好多畀意見，還有人貪得意，在社交平台開關注組，日日主力討論兩位事主，以及尋找他們影蹤，不時在街上偷影兩位主角。他們帶畀香港人久遺了的歡樂差不多一個月，不過開始有人生厭，連同公司的麥美恩都有感而發。

5月初，《東張》開始播出何伯和新何太的訪問，為了造新聞，甚至拆開兩集當連續故事播出，已經引來全城熱話。之後節目再陸續不間斷有何家的新消息報道，當時有不少人追看最新進展。而不少人對何伯和新何太好感興趣，於網上開關注組，不時追蹤及爆出疑似的特別消息，林作後來都加入群組抽水。甚至連阮兆祥和李思捷在《福祿壽訓練學院》中，扮演何伯新何太，大鬧電視城一番。

連續笑足差不多一個月，28日《東張》又有何伯和新何太的訪問，今次新何太主要澄清網上多個傳聞，她否認自己曾做骨妹，同時亦承認因為此事而使自己爆紅，表現得心花怒放。

何伯和新何太都好主動曝光，兩公婆甚至在社交平台曬恩愛，直播時對著鏡頭濕吻。玩具玩得耐都唔再新鮮，而他們的舉動開始惹人討厭。不少人開始在網上留言表態罵二人，就連麥恩都睇唔過眼，十分大膽，揀在Threads抒發自己感受，她表示：「佢兩公婆，仲搵《東張》，唔係啊化。」

不少網民在麥美恩這個帖文下留言和應，「係時候趕走佢哋啦，好煩呀」、「大家一齊去通迅辦舉報，教壞人節目」、「好悶，我寧願睇蛇蟲鼠蟻馬騮」、「嘔」、「完啦，好嗎」、「係咪播出街有錢收」、「無眼睇喇」、「睇到悶」、「有無錢收？純粹為流量」、「仲有話題咩」。

對於何伯和新何太為出位的行為，觀眾都睇厭，而且開始到達討厭程度，甚至覺得節目再播出二人的消息，同樣反感，「煩，熄機轉台好過」、「佢哋知唔知自己真係好核突」、「夠喇」、「不知所謂，睇到都轉台」、「完全唔明白你哋做乜要幫佢洗白，咁做係有道德問題，作為傳媒，要收視係明白，但到而家咁嘅情況下，唔應該再幫佢哋助攻，令人反感」、「喺鏡頭面前嘅識做戲，直播嗰陣寸過碼頭咕喱，前後兩個樣」、「咁識做戲唔去做演員」、「東張西望啲正義去咗邊，咁多破綻都睇唔到？冇上抖音做資料搜集，睇下隻河馬啲態度及言論，太唔專業，失望」。











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