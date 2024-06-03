古天樂宣萱再組熒幕CP拍廣告？胡子彤吳肇軒劉沛蘅玩盡劉德華20年前金句：今時今日咁嘅服務態度係唔夠

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「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」這句對白，係香港人都會耳熟能詳，因為在廿多年前，劉德華在政府宣傳片上，呼籲服務業巿民，要以禮待客。估唔到，咁多年後，再要推出這個禮貌廣告。但經歷時代變遷，廣告的人物變成了電影圈年輕一輩演員的天下，由宣萱帶領，跟胡子彤、吳肇軒、等人演出，而且還有重量級電影人助陣。

旅發局即將推出新的一輯禮貌宣傳片，由電影新貴之一的吳肇軒打開開場白，取代劉德華講出金句：「今時今日咁嘅服務態度係唔夠」，隨後再問：「點樣先至夠？」之後影片就講述胡子彤、吳肇軒、林熙彤和劉沛蘅等人重復金句去試鏡，對著面試的導演宣萱講一句對白，宣萱擺出厭惡嘴臉回應，最後朱鑑然都不明白她，問她究竟要甚麼。

當宣萱嘆氣不滿意之際，鏡頭一轉有個男人身影步入面試室，令宣萱滿意，表現得興隻碌大對眼。而這個人的背影相當熟悉，加上膚色，不難令人猜到是古天樂。而且片段還寫道：「故仔待續。」

今次宣傳片，以電視出身的熒幕經典CP宣萱和古天樂再度合作，令人相當驚喜。而有份參與演出的吳肇軒，都感覺Amazing，他表示：「細細個就成日幻想如果係由我嚟演繹『今時今日咁嘅服務態度，係唔夠㗎』會點～而家終於畀我等到機會喇 ！參考咗前輩嘅演繹（大約mix咗2-3位），再做多一步，溝少少自己嘅個人魅力，令『今時今日嘅服務態度』昇華咗做『好客之道』。」

相信宣傳片故事還有下文，除了有「故仔待續」之外，胡子彤在IG都有透露玄機，他表示：「近排去咗個試鏡，見到 @hillarylau @hazel.1120 @siuhinng 。唔知大家估唔估到最尾邊個贏到呢個角色呢？大大話話我用咗幾十種唔同方式演繹，堅有做多一步，我相信佢哋就係要呢啲！但希望我冇做多咗～結果好快就會揭曉。」







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