前新聞主播方健儀港日英有物業收租！投資有道部署50歲退休！飛英國探彭國柱：感覺返到一齊工作的青葱歲月！

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前新聞主播方健儀多年前轉型成功，現時成為大受客戶歡迎的主持人，更有代言不少產品，事關她形象正面又樂天，而且勁貼地經常同網友開直播互動，就算有時候飛到外地旅遊，她都盡力保持直播的習慣，跟大家分享她的生活日常。近兩年的分享中所見，原來方健儀投資有道，多個地方都有物業在手收租，實屬小富婆一名。

方健儀早前自爆一個旅程因臨時「泡湯」，心情大受影響，不想假期日日浪費，所以同老公即興搞個英國行，更有機會探望已移民當地2年多的昔日主播好友彭國柱，大家齊齊食飯之餘，由於方健儀的行程太急，彭國柱更收留方健儀兩公婆「宿一宵」，非常溫馨。她表示：「多謝柱柱收留我哋一晚，大家夜媽媽飲住手沖咖啡促膝詳談，然後我喺佢屋企唔識用花灑唔敢出聲靜靜雞用水喉沖涼笑到眾人反肚，感覺好似返到從前一齊工作時嘅青蔥歲月。大家都要安好，希望快啲再見。」

不過原來方健儀除了旅遊和探朋友之餘，她更是「巡視業務」，她自爆原來早於3年前在英國已經置業，可惜因疫情而沒辦法「睇樓」，今次終於有機會睇吓屬於自己的小天地，並跟自己的租客見面。「其實我3年前開始部署50歲退休大計，想第時世界各地住下。住都要有個庇蔭所，所以喺倫敦近郊，泰晤士河附近Staines-Upon-Thames置個小小小天地。一直好想來視察，但疫情期間無法成行，3年來交俾租務公司處理，托賴成功放租。今次機會終於來啦！由希斯路機場揸車去約20分鐘，第一晚住喺河邊一間幾靚嘅特色酒店，jet lag完第二日暈下暈下『巡視業務』。」

方健儀一向投資有道，除了英國之外，去年她在香港和日本都各有物業，香港除了搬入自住的2千萬柏傲莊單位外，她還保留位於沙田區的原有單位，並重新裝修打算出租。至於日本方面，她在大阪千代崎The Peak Chiyozaki 買下單位，並領取獨立民宿牌照，方便遊日人工租住。







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