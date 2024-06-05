張敬軒半夜聽到喃嘸聲超驚嚇！「柯南」上身搵出怪聲源頭：怪聲可能同林家謙有關？

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張敬軒間中在IG上都會分享一些搞笑經歷，曾經大爆家傭姐姐煮早餐的笑料。近日自爆要跟自己好好對話，兼且寫低願景圖，藉此希望有機會把夢想都變成真。可能他與自己對話得多，聽力都變得敏感，聽到自己的心聲之餘，仲聽到隔籬單位的「靈異」聲音，嚇親寶寶半夜瞓唔著。

不時在IG分享姐姐早餐的張敬軒，有不少搞笑事情與粉絲分享。今次，他半夜分享的並非搞笑事，反而是一單疑似靈異事件，而且仲嚇到他半夜差一點睡不著。故事是這樣的，張敬軒在IG 限時動態內，分享了一張在洗手間內的照片，他寫道，「諗住刷個靚牙早啲瞓，耳邊突然有啲喃嘸聲？！有啲驚驚。7月都未到…膽粗粗搵源頭…。」

果然是膽色過人，張敬軒突然「柯南」上身，周圍搵聲音源頭，終於被他聽到是甚麼聲音，「聽到好似係隔籬屋發出喎，咁即係人為啦！！邊有人半夜三更喺度喃嘸喃嘸㗎，嘈住晒點瞓？！」謎底終於解開，相信他都可以有覺好瞓。而似乎這個聲音，跟林家謙有關，他回覆了張敬軒的限時動態，還寫道，「唔係我嘈，係你太早瞓，8點係阿公阿婆作息時間。」相信二人有搞作，所以才會有這另類接觸。

張敬軒其實一直以來，都遇不過少靈異事件，當年住在百年古宅Felix Villas（緋荔樹/福利別墅）就曾經試過通靈經驗。有次相約一班朋友到家中作客，其中一位識通靈的朋友，透過靈擺探測到靈體在家中，還深入地「傾偈」。

之後，張敬軒與「他」透過靈擺溝通，對方形容自己是「這裡的風、沙、一草一木」，還表示，「好多曾經住過喺呢度人唔會介意呢度會變成點，甚至唔會去欣賞，但係你嚟咗之後，除咗幫忙修理好物件外，仲帶咗好多愛入嚟，就如在對的時候遇上對的人。」張敬軒還將這段對話告訴填詞人林若寧，然後把這經歷寫成歌曲《找對的人》。

另外，張敬軒亦透露過小時候在廣州的經歷，他與友人曾闖入一間大屋，入屋後發現有好多神怪擺設，好奇心下到處影相留念。回家後他將相機內的記憶卡打算在電腦內讀出相片，卻發現相片佈滿了白色一點點，放大看清楚竟然有大發現，每一點白色點都見到一個人的五官，而且正在咆哮，嚇得他立即刪除。







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