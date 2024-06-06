麥明詩父親節帶挈兩老拍廣告！父親、外父獲讚演技好！麥留言附和︰我覺得要入行

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麥明詩可謂是老人家的乖寶貝，她與盛勁為結婚當日，為了顧及雙方家長的意願，所以分別舉行了三場不同風格的婚禮，令雙方的家長免去了衝突。這位10A港姐，果然並非浪得虛名，被大讚識做，而且成為不少準新人的參考對象。她趁父親節即將來臨，開始表達心意，而且更帶挈兩老一起拍廣告，將兩位長輩多年被「耽誤」的演技終被發現。

麥明詩早前與老公盛勁為夫妻檔拍攝廣告，原來還有下文，今次廣告食正父親節來臨做主題，原來還邀請埋麥明詩的父親和老爺一齊拍攝。聰明的麥明詩為了討好雙方的長輩，就諗到一個兩全其美的禮物，送給他們，令兩位長輩都非常開心。

這個新抱入門不久已經腳頭好，帶挈到老爺以及父親一起拍廣告，完成工作後，麥明詩還刻意在鏡頭前，向兩位長輩各自送上一封利是，客氣地笑言，「飲茶、飲茶，證明我有出糧畀兩老。」兩位長輩都被氹得相當開心，笑逐顏開。

麥明詩分享了片段之後，好多人都覺得驚喜，陸浩明直頭讚她醒目，「家嫂你係得嘅。」而且有人讚她直頭是10A新抱。其他人都留言，分別讚老爺和父親的演技一流，同樣搶眼。有人留言笑謂外父演技一流，而父親被讚好戲之人，麥明詩也有留言和應，「我覺得要入行。」

而當日麥明詩結婚，一連三日舉行不同形式風格的婚禮，都全因為想令雙方家長滿意。她曾笑言三個婚宴都有不同的主角。第一日的盆菜宴，主角是盛勁為的父母，當日跟足圍村傳統，而邀請賓客是老爺和奶奶的親戚朋友。麥明詩都好識氹奶奶，知道長輩喜歡李龍基，所以請來對方作客表演，使老爺奶奶都感到相當有體面。

第二場婚禮，自然是跟足麥明詩的父母想法，婚宴以中式為主，新娘新郎穿上中式禮服，而且流程和菜色都跟足傳統。細心的麥明詩知道母親對花敏感，所以現場布置並沒有用上鮮花擺設。而且食物方面也盡量夠體面。最後第三場婚宴才以一對新人意願，在戶外草地舉行，有樂隊有歌曲，自然又舒服。







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