霍啟剛巴西考察驚變發福地盤佬Look！郭晶晶單拖帶3仔女返深圳、坐高鐵二等座被讚貼地

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霍啟剛與太太郭晶晶結婚多年超恩愛，一家生活簡樸，教子有方，因而深受內地網民歡迎，大讚他們為「貼地豪門」。霍啟剛最近往巴西考察，穿上工地服裝，而且發福不少！

霍啟剛在社交網貼出多張照片，原來他剛到訪完阿根廷，隨即往鄰國巴西，考察當地食糖產業。霍啟剛三日走勻三個城市，參觀甘蔗農地及製糖廠，又與當地工人搭晒膊頭又握手，相當友善，貫徹貼地原則。

霍啟剛分享照片，平時大多穿西裝的他，戴上地盤帽、穿上反光安全工衣，意外地毫無違和感，完美融入農地及工廠。他看來亦比過往發福不少，面部、手臂及大腿都脹了一個碼，穿上反光衣及防曬帽竟然有點可愛。過往下巴尖尖的他亦圓潤了，看來好有福氣，輪廓更越來越似爸爸霍震霆。

相反霍啟剛太太郭晶晶，至今仍保持運動員時期的fit爆身形，生活簡單的她不時分享湊仔日常，早前便帶三個子女搭高鐵，前往深圳美術館看展覽。不少網民驚訝晶晶雖然貴為奧運金牌得主兼豪門新抱，但她竟然自己一拖三出行，身邊未見保鑣或工人姐姐；亦有人眼利發現他們一行四人只坐高鐵二等座，三個小朋友亦各自揹自己的背包，大讚晶晶樸實，教得仔女又乖又有禮。







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